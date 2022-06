Kitajski prevzem Mercedesa? Nemška vlada bi ga preprečila.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemška zvezna vlada bi lahko preprečila morebitni tuji, konkretno kitajski, prevzem Mercedes-Benza. Pravico do veta jim omogoča zakon o zunanji trgovini in plačilih.

Foto: Reuters Premier Baden-Württemberga Winfried Kretschmann je napovedal, da bodo, če bo treba, preprečili prevzem nemškega avtomobilskega proizvajalca Mercedesa s strani kitajskih vlagateljev. "Tega nikakor ne bi dovolili," je Kretschmann povedal za poslovni časopis Handelsblatt in se pri tem skliceval na zakon o zunanji trgovini in plačilih.

Zakon zvezni vladi pod določenimi pogoji omogoča pravico veta, če tuji vlagatelj s sedežem zunaj EU prevzame nadzor nad nemškim podjetjem.

Skoraj petina družbe Mercedes-Benz je že v kitajskih rokah. Mercedesov kitajski partner Baic ima v lasti 9,98 odstotka delnic in je tako največji posamični delničar v nemškem avtomobilskem podjetju. Predsednik kitajske družbe Geely Automobile Holdings Li Shufu ima medtem v rokah 9,69-odstotni delež Mercedesa.

Predsednik Kaellenius miri

Predsednik uprave družbe Mercedes-Benz Ola Kaellenius je v pogovoru za Handelsblatt izključil možnost, da bi velika kitajska delničarja povečala svoje deleže in oblikovala manjšino, ki bi lahko preprečila, da bi druga podjetja družbo kupila ali nadzorovala.

"To ne drži. Z vlagatelji imamo zelo dobre in trdne odnose," je pojasnil Kaellenius in izpostavil, da je Kitajska najpomembnejši svetovni trg za Mercedesove avtomobile.