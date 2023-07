Kitajski partner? “Ne, mercedesa prihodnosti razvijamo sami.”

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajska je za Mercedes-Benz eden ključnih trgov. Lani so tam ustvarili 37 odstotkov svoje prodaje in 18 odstotkov vseh prihodkov, kažejo poslovni podatki nemškega proizvajalca za lansko leto. Tudi kitajski podjetji BAIC in Geely sodita med dva največja lastnika, ki imata vsak po slabih deset odstotkov delnic.

Olla Kallenius je dobil nov mandat na čelu Mercedes-Benza. Foto: Daimler

Kljub zaostreni konkurenci in nekaterim poizkusom agresivnega zniževanja cen pa pri Mercedesu takega pristopa ne bodo uporabili. To je delničarjem zatrdil izvršni direktor družbe Ola Kallenius, ki je pričakovano dobil nov mandat na čelu Mercedesa.

“Zniževanje cen ni naš način. Verjamemo, da se bo trg premijskih vozil na Kitajskem ustrezno razvil. Iracionalni nakupi tržnega deleža s popusti ne bi bili prava rešitev,” je povedal Kallenius. Kljub temu so za luksuzni električni model EQS letos na Kitajskem že občutno znižali cene in sicer kar do 30 tisoč evrov.

Za razliko od Audija brez kitajskih razvojnih partnerjev

Po oceni Kalleniusa se je kitajski prehod na električne avtomobile za zdaj zgodil predvsem pri cenejših vozilih, to je rangu do nekaj čez 40 tisoč evrov. Pri luksuznih vozilih je električnih pogonov še manj. Kallenius dodaja, da je optimalen premijska kombinacija za njihovo stranko še naprej razred Z z motorjem V8.

Pri nadaljnjem razvoju se ne bodo povezali s kitajskimi partnerji kot je nedavno to napovedal Audi. “Naloge izdelati mercedesa prihodnosti ne bomo prepustili drugim, to delo ostaja naše,” je zatrdil prvi mož Mercedes-Benza.