Kdo sploh potrebuje pogon 4x4?

Se vam zdi štirikolesni pogon le modna muha, povezana z vse večjo priljubljenostjo športnih terencev? Vam ni čisto jasno, zakaj bi ga potrebovali vi? Naj vam povemo: zato, ker lahko z njim pridete tako rekoč kamorkoli, in to v kakršnihkoli voznih razmerah.

Oglasno sporočilo

Hrib? Seveda! Gozdna pot? Ni problema! V blatu? Z veseljem! V snegu? Še vprašate. Sodoben štirikolesni pogon je preprost in učinkovit način vožnje, ki od voznika ne zahteva nobene dodatne spretnosti ali znanja, le zdravo logiko in previdnost. In kaj dobite od avtomobila v zameno? Več oprijema, boljšo vodljivost, terensko prehodnost, hkrati pa tudi večjo varnost in sproščenost za volanom.

Ne le v snegu

Čas spolzkih cest, snega, brozge in ledu je pri voznikih običajno povod za intenzivno razmišljanje o štirikolesnem pogonu. Prednosti tega so seveda v takih pogojih več kot jasne in tudi najbolj izrazite. A poleg izjemnega oprijema v vseh razmerah (blato, sneg, brozga …) se tak sistem izkaže tudi pri zagotavljanju varne in stabilne vožnje v "idealnih pogojih", saj zmore prenesti na podlago več navora, s čimer je tudi bolj dinamična vožnja varnejša in prijetnejša. S štirikolesnim pogonom opremljena vozila so tudi širše uporabna, pa naj gre za vleko prikolice ali poklicne oziroma prostočasne dejavnosti v naravi.

Ste vedeli, da je v ponudbi znamke ŠKODA kar 78 različic modelov Octavia, Superb, Kodiaq in Karoq s pogonom 4x4? Spoznajte jih! Na povezavi najdete tudi izračun financiranja.

Za užitek v življenju: voznik Octavie (ali Octavie Combi oziroma različice Scout) 4×4 lahko že pred vrhom ostrega zavoja povsem obremeni dvolitrski stroj in brez oklevanja izkoristi ves navor za idealen adrenalinski pospešek iz zavoja. Brez zdrsa, brez zanašanja.

"Dokler nismo kupili Octavie Combi Scout s pogonom 4x4, nisem vedela, kaj zamujam. Z možem se strinjava, da ne bova nikoli več kupila nobenega vozila brez štirikolesnega pogona," pripoveduje Anita, ki z družino ne živi kje v Polhograjskih dolomitih, ampak na obrobju prestolnice. "Smo aktivna družina in radi se zapeljemo v kak hrib, zato je neprecenljivo, da nas slab teren ali sneg ne ovirata več. Pa tudi sicer je vožnja po mestu varnejša."

Inteligentni štirikolesni pogon namreč aktivno pomaga tudi tam, kjer bi mislili, da ga res ne potrebujete. Na utrjeni asfaltni cesti pomaga pri odločnem speljevanju, ko prenese več navora na bolj obremenjeno zadnjo os in tako izboljša oprijem, še preden bi izjemen navor motorja premagal oprijem pnevmatike in jo zavrtel v prazno. Pomaga tudi pri pospeševanju v zavojih, na pomoč pa pride tudi takrat, ko je za zavojem skrita zaplata snega ali globoka luža: sistem v delčku sekunde vzpostavi potreben oprijem.

Vozniška nirvana v vseh razmerah: voznik Superba (ali Superba Combi oziroma različice SportLine) preprosto, brez drsenja, tudi s kolesom v vodi potegne iz morja prikolico s čolnom, če je treba!

4x4 na pomoč

Trenutno se v Škodinih 4x4 modelih vrti zadnja, peta generacija tega sistema, ki zaradi napredne nadzorne elektronike in številnih tipal, nameščenih po vsem avtomobilu, spada med aktivne. To pomeni, da tipala vseskozi nadzorujejo gibanje avtomobila, motor, volanski kot, pedal plina … Glede na vse parametre in programe je nadzorna enota sposobna celo predvidevati zdrs kolesa ali koles in po potrebi v delčku sekunde poslati potrebno količino navora na eno ali drugo os (še preden se kolo sploh zavrti v prazno). To naredi tako, da tega ne zazna niti voznik, kaj šele potniki. Med vožnjo po terenu se to prilagajanje prenosa navora dogaja ves čas. In kar je najboljše? Voznik mora skrbeti le za smer (in varno vožnjo), vse preostalo opravita zmogljiva elektronika in hidravlika.

Sistem 4x4 pa zmore še več: s pomočjo sistema EDS (elektronska zapora diferenciala) lahko pošlje do 85 odstotkov navora na zgolj eno kolo. Vaša Škoda se tako ne bo ustavila niti, če bodo tri kolesa v spolzkem blatu ali na snežni zaplati. Prav tako ne bo nič hudega, če bosta eno ali dve kolesi celo obviseli v zraku. Zgolj eno samo kolo z dobrim oprijemom bo dovolj, da vas izvleče iz zagate.

Medvedji oprijem: s Kodiaqom 4×4 (tudi v različici Scout in SportLine) se vsa družina lahko brez skrbi odpelje do vikenda po uničeni, strmi in od hudournikov razdrapani gorski makadamski cesti, kjer je treba pazljivo prek vsakega udora.

In slabe strani?

Štirikolesni pogon je bil nekoč izrazit dejavnik povečane porabe zaradi dodatne teže sistema in trenja v treh diferencialih. Sodoben štirikolesni pogon pa na porabo vpliva le še minimalno, saj je v normalnih pogojih pogon večinoma speljan na sprednjo (ali eno) os, šele ko sistem zazna možnost zdrsa, prenese potrebno količino moči na drugo os. Izrazit napredek je tudi pri teži, zmanjšanju trenja in seveda uporabi le enega dodatnega diferenciala.

Tako je tudi okretnost štirikolesno gnanih vozil povsem primerljiva z modeli s sprednjim pogonom. Poleg tega sistem v popolnosti sodeluje z vsemi asistenčnimi in varnostnimi sistemi, vgrajenimi v vozilo. Še več – s terenskim programom Offroad se pogon in vsi programi, predvsem programi za stabilnost in oprijem (ABS, ESR, ESC …), povsem prilagodijo terenskemu načinu delovanja.

Družinski pustolovec z občutkom: Karoq 4x4 vam bo omogočil ravno toliko avanturizma, kot si ga lahko in želite privoščiti.