Kateri električni avto potrebuje najmanj časa, da prevozi tisoč kilometrov?

V želji, da doseg in učinkovitost električnih vozil prikažemo v nekoliko drugačni luči, je Citroën pooblastil svetovno znano francosko tehniško združenje za avtomobile, motocikle in kolesa (UTAC), da bi kot neodvisna organizacija primerjala ë-C4 X z njegovimi tekmeci in odgovorila na vprašanje, kateri električni model potrebuje najmanj časa, da prevozi tisoč kilometrov?

Iz odgovora na to vprašanje, ki si ga vsak kupec zastavi ob nakupu električnega avtomobila in ki določa njegovo zmožnost opravljanja dolgih poti, je mogoče razbrati, da je model ë-C4 X s 420 kilometri dosega potreboval najmanj časa za premagovanje te razdalje v primerjavi z vozili Renault Mégane, Volkswagen ID 3 in MG 4.

Možnost brezskrbnega opravljanja dolgih poti je eden glavnih dejavnikov, ki zavirajo nakup električnih avtomobilov. Številni avtomobilski proizvajalci so se na to odzvali z modeli, ki se ponašajo z dolgim dosegom, vendar z baterijami, ki so težje, dražje in porabijo več energije. Citroën je ubral drugačno pot in se odločil za baterije, ki so razumne velikosti, kompaktne, lahke in cenovno dostopne. To je odlična izbira za vsakodnevna potovanja, kjer težka baterija predstavlja precejšnjo oviro. V kombinaciji z zmogljivostjo hitrega polnjenja s stotimi kilovatnimi urami (kW) in učinkovitim motorjem to pomeni, da se lahko brezskrbno odpravite na dolga potovanja.

V primerjavi s konkurenti Renault Mégane e-Tech, Volkswagen ID 3 in MG 4 je ravno Citroën ë-C4 X najhitreje prevozil razdaljo tisoč kilometrov s skupnim časom 11 ur in 57 minut, v kar je zajeto tudi polnjenje. Tekmeci so za enako razdaljo potrebovali od 14 do 67 minut več. Glede na ocene združenja UTAC je te rezultate mogoče pojasniti z nižjo porabo in optimiziranim časom polnjenja, kar potrjuje tehnične odločitve, sprejete za model ë-C4 X in posledično tudi za model ë-C4.

TESTIRANJE VOZIL

Na dirkališču Mortefontaine je UTAC testiral naslednje štiri modele:

Model Citroën ë-C4 X MG 4 Renault Mégane Volkswagen ID 3 Baterija (bruto kapaciteta) 54 kWh 64 kWh 60 kWh 58 kWh Doseg WLTP (kombinirani cikel) 420 km 435 km 450 km 425 km Najnižja masa praznega vozila 1603 kg 1694 kg 1670 kg 1790 kg

Testiranje modelov je trajalo dva dneva (v enakih vremenskih razmerah) z upoštevanjem istega protokola:

vožnja z enakomerno hitrostjo 120 kilometrov na uro na krožni progi dirkališča Mortefontaine,

na začetku testiranja je stanje napolnjenosti baterije vozila prikazovalo vrednost sto odstotkov,

vozilo je prekinilo vožnjo, ko je stanje napolnjenosti baterije prikazovalo deset odstotkov,

vozilo so napolnili do 80 odstotkov (polnjenja so izmenično potekala na polnilnih postajah s 100 kW in 50 kW, odvisno od zmogljivosti polnilnice na lokaciji postanka),

polnjenja so se izvajala zaporedoma do prevoženih tisoč kilometrov.

KAKŠNI SO BILI REZULTATI?

Vozniki so na vsakih sto kilometrov zabeležili povprečno porabo (kWh/100 km):

Citroën ë-C4 X 1. tekmec 2. tekmec 3. tekmec 100 19,6 20,2 21,1 23,3 200 19,4 20,2 20,6 23,1 300 19,4 20,3 20,7 23,0 400 19,4 20,4 20,7 23,0 500 19,5 20,6 20,9 23,1 600 19,6 21,0 21,0 23,1 700 19,8 21,3 21,0 23,2 800 20,0 21,6 21,3 23,3 900 20,1 21,8 21,5 23,3 1000 20,2 21,9 21,6 23,4

Opomba: poraba se je znižala ob koncu dneva, ko so temperature padle.

Vozniki so morali za polnjenje baterij opraviti pet postankov, izmenično na polnilnicah s 50 kW in 100 kW, kar pojasnjuje različne čase polnjenja. Povzetek in skupen čas polnjenja za tisoč kilometrov je prikazan v spodnji tabeli.

Povzetek:

Skupni čas polnjenja 8 ur 52 min. 9 ur 5 min. 8 ur 53 min. 8 ur 58 min. Skupen čas polnjenja 3 ure 5 min* 3 ure 59 min. 3 ure 28 min. 3 ure 26 min. Skupen čas za 1000 km 11 ur 57 min. 13 ur 4 min. 12 ur 11 min. 12 ur 24 min.

*Preračunani čas (model se je pogosteje zaustavil na 50 kW polnilnici).

Odčitki, ki so jih opravili strokovnjaki združenja UTAC, so pokazali, da je vozilo ë-C4 X za polnjenje med postanki potrebovalo manj časa in je zabeležilo nižjo porabo kot drugi modeli. Kombinacija teh dveh dejavnikov mu je omogočila prevoziti tisoč kilometrov v 11 urah in 57 minutah, kar je skoraj 15 minut hitreje od najbližjega tekmeca.

ë-C4 in ë-C4 X ponujata idealno rešitev za vsakodnevne poti. Udobje, ki ga ponuja Citroën, prepriča marsikaterega kupca. Električna vozila prav tako omogočajo neslišno vožnjo, nič cukanja, nič vibracij in dinamično vožnjo brez emisij CO2. Za vsakodnevne opravke pa je baterijo priporočljivo polniti na klasični vtičnici ali na postaji Wallbox bodisi zjutraj, ko prispemo v službo, bodisi zvečer, ko pridemo domov. S tem si zagotovimo dovolj časa za polnjenje in povsem optimalen doseg za brezskrbno uporabo.

