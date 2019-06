Kaos v Beogradu: To so bile posledice neurja #video

Močno neurje z dežjem je včeraj popoldne močno ohromilo promet v Beogradu. Avtomobili so se komaj pomikali prek poplavljenih ulic, tramvaji so obstali, avtobusom pa so ponekod dodelili nove proge. Proti večeru je policija zaprla tudi hitro cesto skozi Beograd, ki vodi proti Nišu.

Avtomobili le počasi, ustavili promet s tramvaji

Na avtocesti skozi Beograd so bile razmere najbolj skrajne od letališča Nikole Tesle do tovarne Ikarus v smeri proti vzhodni strani srbske prestolnice. Popoldne so srbski mediji posredovali informacije policije in taksi služb, ki so poročale o skoraj neprevoznih razmerah na obrobju Beograda. Sprva so lahko avtomobili počasi vozili na glavnih prometnicah, že pred 18. uro pa so ustavili promet s tramvaji.

Zaradi vdora vode in kratkega stika, ki je sprožil protipožarni alarm, so evakuirali goste in osebje hotela Crown Plaza v Novem Beogradu.