Kam se je izgubil VW golf? Prodajna sodba pred poletjem.

Število registracij novih avtomobilov je v Sloveniji letos zraslo za 5,6 odstotka. Med znamkami so na vrhu Volkswagen, Renault in Škoda, med posameznimi avtomobili pa škoda octavia in renault clio. Slovenci so letos registrirali več Teslinih modelov Y kot volkswagen golfov. Trg električnih vozil se je letos podvojil, predstavlja pa slabih osem odstotkov celotnega trga.

Za avtomobilskimi trgovci je uspešno prvo polletje. Do konca junija smo v Sloveniji registrirali 27.310 novih avtomobilov, lani v enakem obdobju 25.847. Letošnji izkupiček je tako boljši za 5,6 odstotka, kažejo podatki Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije. Povečano število registracij je vsaj delno posledica tudi izpolnjenih pogodb iz lanskega leta, ko pa so se dobave zaradi omejene proizvodnje zavlekle v letošnje leto.

Foto: Gregor Pavšič

Kar 47 odstotkov trga so predstavljali športni terenci. Za 41 odstotkov se je povečalo število registraciji velikih športnih terencev, pri srednje velikih pa je število registracij upadlo za 6,3 odstotka. Upadla je tudi prodaja najmanjših avtomobilov, torej segmenta A in B, pri čimer križanci niso vključeni.

Med znamkami je prvo polletje na vrhu končal Volkswagen, ki si je odrezal 15,6-odstotni tržni delež. Sledili so Škoda, Renault, Toyota in Kia. Med novinci na lestvici najboljših izstopata predvsem MG, ki je letos dosegel odlične prodajne številke z nizkocenovnim športnim terencem ZS, in Tesla s 704 registriranimi avtomobili. Tesla se s tem uvršča v neposredno družbo Fiata, Seata in Forda.

Foto: Gašper Pirman

Pregled registracij novih avtomobilov za vodilnih 20 znamk:

2022 2023 % 1 Volkswagen 3895 4259 9,35 2 Škoda 2328 2906 24,83 3 Renault 2482 2872 15,71 4 Toyota 1759 1701 -3,30 5 Kia 1668 1532 -8,15 6 Peugeot 1207 1263 4,64 7 Hyundai 1822 1231 -32,44 8 Dacia 1114 1131 1,53 9 Audi 751 954 27,03 10 Opel 1275 880 -30,98 11 Citroën 954 869 -8,91 12 Mercedes-Benz 662 855 29,15 13 BMW 575 805 40,00 14 Fiat 720 722 0,28 15 Seat 720 720 0,00 16 Ford 844 713 -15,52 17 Tesla 174 704 304,60 18 Suzuki 325 621 91,08 19 MG 13 462 3453,85 20 Cupra 229 353 54,15

Petnajst najuspešnejših modelov:

1 Škoda Octavia 621 936 2 Renault Clio 796 933 3 Renault Captur 520 720 4 VW T-roc 768 671 5 VW Tiguan 487 545 6 Toyota Yaris Cross 623 533 7 Tesla Model Y 118 532 8 Škoda Kamiq 438 500 9 Škoda Kodiaq 526 494 10 Dacia Sandero 469 494 11 VW T-Cross 579 490 12 Toyota Corolla 313 479 13 Hyundai Tucson 544 458 14 VW Taigo 394 455 15 VW Golf 452 440

Foto: Gregor Pavšič

Med posameznimi modeli je na vrhu škoda octavia, ki je podobno kot drugouvščeni renault clio letos dobila že več kot 900 registracij. Vsaj 500 novih registracij so v prvih šestih mesecih dobili še renault captur, volkswagen T-roc, volkswagen tiguan, toyota yaris cross, tesla model Y in škoda kamiq.

Dacia sandero, ki je eden najuspešnejših avtomobilov na evropskem trgu, je v Sloveniji šele na desetem mestu. Nekdanji prodajni kralj volkswagen golf je na tej lestvici na 15. mestu. Letos so v Sloveniji registrirali 440 novih golfov, kar je torej pol manj, kot je Škoda registrirala modelov octavia iz načeloma istega avtomobilskega segmenta. Golf je na primer letos šele peti najuspešnejši model Volkswagnove znamke.

Foto: Gregor Pavšič

Tesla model Y kraljuje med električnimi avtomobili

Največjo rast med vodilnimi modeli ima Teslin model Y, in sicer kar za 350 odstotkov. Slovenci so letos registrirali 532 modelov Y, ki je z naskokom tudi najuspešnejši električni avtomobil. Med posamičnimi meseci je tudi pri tej tesli izstopal predvsem marec z 224 registracijami, v preostalih mesecih pa je bilo njihovo število vedno pod sto.

Registracije električnih avtomobilov so se letos povečale za več kot sto odstotkov. Lani so v Sloveniji v prvih šestih mesecih registrirali 1.060, letos pa že 2.164 električnih avtomobilov. To pomeni 7,9 odstotka celotnega trga.

Zelo razpršen električni trg

Električni trg je še najprej zelo razpršen, saj je le pet avtomobilov zabeležilo več kot sto novih registracij. Poleg tesle model Y, ki s 532 registracijami nadzoruje skoraj četrtino trga (24,5 %), so bili to še volkswagen ID.4 (149 registracij), tesla model 3 (142 registracij), škoda enyaq (135 registracij) in volkswagen ID.3 (117 registracij). Kar 49 modelov je doseglo manj kot 30 registracij in 30 modelov manj kot deset registracij – to je najbolj nazoren primer omenjene razpršenosti trga.

Deset najbolje prodajanih električnih avtomobilov