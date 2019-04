Kakšne pasti in kako visoki stroški vas čakajo na cesti? #video

Za občinske ceste skrbijo občinske službe, običajno komunale, ki pa so pri popravljanju cest manj učinkovite kot državne službe. Za glavne in regionalne ceste skrbi direkcija za infrastrukturo, ki bo letos za obnovo namenila 95 milijonov evrov.

Občinske ceste so slabše kot državne, so poročali na Planetu. Zaplata pri zaplati, ki premetavajo avto, luknja pri luknji, ki avto uničujejo, je pokazal mehanik leta 2017 in vice mehanik leta 2018 Robert Eržen.

"Najbolj trpijo končniki in pa zglobi. Tudi kakšna guma se lahko preseka ali pa dobi kakšno bulo, če je luknja zelo ostra," je v oddaji Danes na Planetu povedal Eržen.

In ta nevarnost, je dejal Eržen, glede na stanje naših cest obstaja vse leto.

"Ne samo spomladi. Sploh desna stran vozila, ker je desna stran bolj uničena, ker je tam tudi bankina," je dodal.

In kaj je razlog za poškodbe avtomobila?

Foto: Google Street View "Neravno cestišče, udarne jame, razna umazanija po cesti, tudi led, sneg, pesek, ki poškoduje gumico. Potem začne notri prodirati voda in s tem sčasoma ni podmazano, zato začne rjaveti in se obrablja," je pojasnil Eržen.

Popravilo končnika, po katerem je obvezna še optika, stane 100 evrov, ki pa jih lahko terjate od upravljavca ceste. Tudi na podlagi Zakona o cestah, ki določa splošno prepoved ogrožanja varne uporabe javne ceste.

Predvsem je prepovedano izvajati ali opustiti kakršnakoli dela na javni cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej. A ravno to je izkusil tudi Eržen, ki je vložil tožbo proti upravljavcu.

"In sem dobil presenetljiv odgovor sodnice, da bi glede na to, da živim v tem naselju, moral to sam predvideti in ne bom upravičen do 100-odstotnega zneska za popravilo škode, ki se mi je zgodila na avtu," je razložil Eržen.

Pri njem je šlo na srečo le za materialno škodo. V primeru hujše nesreče pa policija poda tudi kazensko ovadbo. In teh je bilo v zadnjih petih letih 10.