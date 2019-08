Kakšne neumnosti počnejo ljudje na avtocestah? #video

Vzvratna vožnja, prevelika hitrost, prekratka varnostna razdalja, prehitevanje po desni strani, vožnja v napačno smer in ustavljanje na odstavnem pasu. To je sedem smrtnih grehov na avtocesti. Ob tem, da je takšno početje smrtno nevarno, vas lahko doleti še kazen 120 evrov.

Ob nedeljski nesreči, ko je voznik kombiniranega vozila pripeljal z neprilagojeno hitrostjo in se zaletel v vozilo pred seboj, pri tem pa ga je obrnilo na bok, je več oseb zapustilo svoja vozila, nato pa so še motile delo pristojnih služb.

Foto: DARS "Težava se nam je pojavila, kot že večkrat, da so vozniki zapuščali vozila in odšli na kraj nezgode, kjer so potem med delom tudi motili reševalne enote gasilcev in nujne medicinske pomoči. Vedno opozarjamo, da udeleženci ne smejo zapuščati vozil, da jih morajo parkirati ob skrajnih robovih ceste. Torej levo in desno, da na sredini ostane prostor za reševalna vozila," je za Planet pojasnil Mitja Stojnšek, vodja nadzornega centra Dars.

"Predvsem je treba ljudi opozoriti, da zastoji nastajajo z razlogom. Ti razlogi se morajo tudi opraviti, zato morajo razna intervencijska vozila morajo mimo teh kolon in je nedopustno, da kdo sploh zapušča vozilo, poleg tega pa seveda nikoli ne smemo pozabiti tudi na kršitelje, ki poskušajo na vsak način priti mimo stoječih kolon. Ti so običajno še bolj nevarni kot pa intervencijska vozila," je dodal Ivan Kapun, vodja sektorja prometne policije.

Motoristi v predor, čeprav je gorela rdeča luč

Pred časom se je pred predor, kjer je gorela rdeča luč, pripeljala skupina motoristov, se malo razgledala, sprehodila, potem pa zapeljala naravnost v predor. Če jim ostala vozila niso sledila, pa so nekateri potniki spet brezvestno odpirali svoja vrata.

"Ena od gospa je hodila po sredini avtoceste. Mimo bi se lahko pripeljalo intervencijsko vozilo in lahko bi se zgodila nesreča," je opozoril Stojnšek.

Kapun je svetoval, da pred odhodom na pot preverimo, kjer je gneča, in morda nekoliko spremenimo načrt potovanja.

"Če pa pademo v zastoj, je pa seveda zelo pomembno, da smo strpni, da upoštevamo navodila prometnih policistov, vzdrževalcev, prometne signalizacije. Nikakor ne smemo zapuščati svojih vozil," je svetoval Kapun.