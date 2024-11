Kitajski znamki Omoda in BYD sta zadnji mesec v Veliki Britaniji presegli Fiat, a kljub temu je razkorak do vodilnih znamk še velik. Za razliko od Evropske unije Britanci manj posegajo po klasičnih hibridih. Najraje imajo klasične bencinske motorje, nadpovprečno visok je tudi delež avtomobilov s priključnim kablom.

Čeprav Velika Britanija ni več del Evropske unije in je zato pogosto izvzeta iz (posplošenih) avtomobilskih statistik, je za Nemčijo še vedno drugi največji avtomobilski trg v Evropi.

Oktobra je prodaja novih avtomobilov med Britanci upadla za šest odstotkov, na letni ravni pa je bila do konca oktobra prodaja za tri odstotke boljša kot v enakem obdobju lani.

Med pogoni Britanci letos največ posegajo po bencinskih motorjih (53 %). Delež hibridov je 12,6-odstoten, delež električnih pa 18-odstoten. Skupaj s priključnimi hibridi je delež 26,5-odstoten, kar je precej nad povprečjem Evropske unije.

Opazen vstop na trg za Omodo in BYD

Oktobra je izstopal dober izkupiček dveh kitajskih znamk. Omoda, ki je del družbe Chery Auto, je prodala 870, BYD pa 780 novih avtomobilov. To je bilo na primer več, kot je uspelo novih avtomobilov prodati Fiatu (779) in skoraj toliko kot Tesli (971), še vedno pa seveda precej pod prodajnimi izkupički tradicionalnih evropskih proizvajalcev.

Vodilni Volkswagen je samo oktobra prodal 13 tisoč novih avtomobilov, BMW in Audi sta jih dobrih devet tisoč, Kia in Mercedes več kot osem tisoč, Toyota in Škoda pa več kot sedem tisoč avtomobilov.

Na letni ravni je v prvih desetih mesecih štirim znamkam uspelo preseči ali doseči mejo sto tisoč prodanih avtomobilov. To so Volkswagen (141 tisoč), Audi (107 tisoč), BMW (106 tisoč) in Kia (sto tisoč).

Skupno so Britanci v desetih mesecih registrirali 1,6 milijona novih avtomobilov.