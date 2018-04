Kako so iz razbitega vozila reševali Ceneta Prevca #video

Gasilci imajo v javnosti ogromno podporo in spoštovanje. A biti gasilec ni lahek zalogaj. Njihova naloga ni le gašenje požarov, za dobrobit vseh nas so nenehno v pripravljenosti in priskočijo na pomoč v številnih situacijah. V svoje roke so dobili tudi Ceneta Prevca in v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav iz razbitega avtomobila reševali slovenskega smučarskega skakalca.

Slovenski gasilci po znanju in izurjenosti v vrhu

Kot je pojasnil Milan Kroflič, predstavnik podjetja Weber Rescue, je usposobljenost slovenskih gasilcev na lestvici od ena do deset med 8,5 in 9, kar jih uvršča med najbolj usposobljene gasilce. Naši gasilci, ki vsakodnevno skrbijo za čim hitrejše in varno reševanje udeležencev v prometu, so bolj usposobljeni in imajo boljšo opremo kot njihovi kolegi v Avstriji ali Nemčiji.

Gasilci opravijo od dva tisoč do 2.500 reševanj v prometnih nesrečah na leto, od tega morajo pri od 40 do 50 odstotkih uporabiti tehnično znanje rezanja in reševanja udeležencev iz močno razbitih avtomobilov.

Ključen je klic na 112



Ko se zgodi resna prometna nesreča, je ključen klic na 112, da čim prej steče reševalna akcija. Če je ponesrečenec pri zavesti, je najbolje, da pokliče on, pravijo gasilci. Že ob prvem klicu naj pove čim več: kaj je z njim, ali ga kaj boli, ali krvavi in kje je. Center za obveščanje te informacije posreduje gasilcem in reševalcem. Tako bodo imeli vsi že pred prihodom na voljo podatke, ki jim bodo pomagali učinkoviteje in hitreje rešiti ponesrečenca. Če ponesrečenec ne more opraviti klica, bo poklical kdo drug.



Od letošnjega leta pa bo obveščanje veliko lažje in hitrejše, saj morajo biti od 1. aprila 2018 vsa nova osebna vozila opremljena s sistemom za samodejni klic v sili, s katerim lahko vozilo prek sistema poda informacije o nesreči in lokaciji.

Ključna je povezanost reševalcev in gasilcev. Le z dobro komunikacijo lahko v najkrajšem mogočem času pomagajo ponesrečencem. Foto: Blanka Kroflič

Tokrat je šlo za vajo, toda tehnično znanje pri reševanju je potrebno pri od 40 do 50 odstotkih prometnih nesreč pri nas. Foto: Blanka Kroflič

Naši gasilci so odlično izurjeni in vedno pripravljeni pomagati, tudi zato je njihov poklic daleč najbolj cenjen pri državljanih Slovenije. Foto: Blanka Kroflič

"Avto sem popolnoma razbil in potem so me reševali gasilci"

Najboljši način za opozarjanje javnosti na povečano varnost v prometu je prek prvoosebnega vpogleda v delovanje služb za reševanje. Gasilci in Zavarovalnica Triglav so na vaji v razbito vozilo na voznikov sedež postavili slovenskega smučarskega skakalca Ceneta Prevca. K sreči je šlo le za vajo, a prek vgrajene kamere na gasilki Blanki Kroflič so s pomočjo moderne tehnologije pripravili virtualni 360-stopinjski video.

Z nazornim videoposnetkom niso le pokazali usklajenega delovanja reševalcev in gasilcev, ampak poskrbeli, da se tudi v udobju domačega naslanjača hitro zaveš, kako dolge so lahko minute, ko poškodovanec negibno sedi v vozilu in čaka, da ga rešijo. Gasilci in tudi reševalci, ki posredujejo ob prometnih nesrečah, opozarjajo, da se v vozilu preveč zanašamo na sodobne varnostne sisteme in pozabljamo na osnove – kot je recimo varnostni pas.

"Avto sem popolnoma razbil in potem so me reševali gasilci. Pokanje, akcija organiziranost. Najbližja stvar, ki se ti dogaja, je umik volana, ko imaš motor nekaj centimetrov od noge. Raje manj hitrosti, kot pa da povzročim, da se mora toliko ljudi ukvarjati samo s tvojim zdravjem in življenjem," je svojo izkušnjo slikovito opisal Cene Prevc.