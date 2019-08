Kako je dražbena hiša zamočila prodajo najstarejšega porscheja

Pred pričetkom dražbe v Montereyu so vsi čakali le na en avtomobil – porsche type 64. Eden izmed treh izdelanih avtov in edini preživeli, ki ga je Ferdinand Porsche izdelal deset let pred ustanovitvijo podjetja, bi moral lastniku prinesti vsaj 20 milijonov dolarjev (18 milijonov evrov), a zaradi napake dražbene hiše prodaja ni bila zaključena.

Foto: RM Sotheby's

Edini preživeli primerek

Na dražbi v Montereyu so se zopet obračale ogromne vsote denarja. McLaren F1 LM se je prodal za skoraj 20 milijonov dolarjev Foto: RM Sotheby's (18 milijonov evrov), podobno vsoto pa so pričakovali tudi za prvi avtomobil Ferdinanda Porscheja. Type 64 je nastal deset let pred Ferdinandovo ustanovitvijo podjetja Porsche.

Volkswagen je Ferdinandu naročil, da mora izdelati tri dirkalne različice novega modela KdF-wagen. Z njimi naj bi promovirali novo nemško avtocestno omrežje, zato so leta 1939 nastali trije avtomobili z oznako type 64. Poganjal jih je 1,1-litrski bokserski štirivaljnik s 50 ''konji''.

Enega so kasneje uničili med drugo svetovno vojno, drugega so uničili ameriški vojaki, ko so se nad njim izživljali z divjimi vožnjami. Uničili so motor in ga dokončno uničili leta 1945.Ta primerek so kasneje obnovili in je parkiran v zasebnem muzeju Petersen v Los Angelesu. Tretji primerek je vzel Ferry Porsche, zato je v nedotaknjenem stanju preživel vojno. Do leta 1947 je ostal skrit, dokler ga ni v roke dobil italijanski oblikovalec in ustanovitelj podjetja Carrozzeria Pininfarina ter ga obnovil. V petdesetih letih je prešel v roke avstrijskega dirkača Otta Matheja. Ker se je z njim udeležil številnih dirk, je type 64 pravzaprav prvi porsche, ki je nastopil na katerikoli dirki. Zdaj je točno ta model zapeljal na oder v Montereyu, kjer pa zaradi težav ni našel novega lastnika.

Cena je nenamerno poskočila do 70 milijonov dolarjev

Foto: RM Sotheby's Type 64 bi moral postati najdražji porsche vseh časov. Pričakovali so, da bo cena narasla prek 20 milijonov dolarjev (18 milijonov evrov), toda aplavz množice je očitno preveč zmedel vodilne pri RM Sotheby's. Vodja dražbe je zelo nerazločno izgovoril besedo 13 milijonov, zato so nekateri mislili, da se pričenja cena kar pri 30 milijonih evrov. Enaka številka se je izpisala tudi na osrednjih ekranih. Kljub temu, da so nekateri dražili za manjšo vsoto, se je številka na ekranu povečala na kar 70 milijonov dolarjev. Po nekaj minutah so ugotovili zmoto in popravili ceno na 17 milijonov dolarjev.

Ko so nekateri dražitelji ugotovili, da ima dražbena hiša težavo, so preprosto vstali in odšli iz prostora. Potem ko se avtomobil zaradi prenizke cene ni prodal, so vodstvo prisotni nagradili s smehom. Kaj se je pravzaprav zgodilo, za zdaj ne ve nihče. Ob pogledu posnetka je razvidno le, da nihče ni točno vedel, kaj se dogaja. K rešitvi situacije pa ni pomagalo niti nerazločno govorjenje dražitelja, kjer so besede 13, 15 in 17 zvenele enako kot 30, 50 in 70. Kakorkoli, RM Sotheby's je zapravil veliko ugleda, type 64 pa ni našel novega lastnika.