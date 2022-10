Kaj najraje kupijo Nemci? Podatki zanimivi, razlike velike.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški avtomobilski trg, daleč največji in najpomembnejši v Evropi, povsem obvladujejo nemške znamke. V nemilosti so predvsem francoski avtomobili, saj je Volkswagen prodal več golfov kot Renault vseh svojih avtomobilov. Opazna je tudi prodajna razlika med "nemškim" Oplom in Peugeotom. Med registracijami letos tudi na tisoče luksuznih avtomobilov.

Foto: Volkswagen Nemčija je največji avtomobilski trg v Evropi, ki je tako dom nekaterim vodilnim evropskim avtomobilskim proizvajalcem kot tudi prizorišče marsikaterih novih avtomobilskih trendov. Tudi nove neevropske znamke si pogosto prav Nemčijo izberejo za eno izmed vstopnih točk na evropski avtomobilski parket.

Letos so Nemci do konca septembra registrirali 1,8 milijona novih avtomobilov. Le 361 tisoč jih je imelo dizelski motor, 560 tisoč je bilo hibridov (vključeni so priključni hibridi), 433 tisoč pa avtomobilov s klasičnim bencinskim motorjem. Povsem električnih avtomobilov je nemška statistika v prvih devetih mesecih zabeležila 272 tisoč.

Najbolje prodajane znamke v Nemčiji (3. četrtletja 2022):

prodaja 2022 Volkswagen 342.489 Mercedes 166.364 BMW 153.304 Audi 151.930 Škoda 108.747 Opel 104.630 Ford 91.576 Seat 82.007 Hyundai 75.862 Toyota 57.658 Kia 55.107 Fiat 53.776 Renault 51.747 Dacia 41.221 Tesla 38.458 Peugeot 31.814 Citroen 29.609 Mazda 24.004 Mitsubishi 23.581 Volvo 23.419 Porsche 21.524 Nissan 18.539 Suzuki 10.983 Jeep 9.669 Land Rover 9.292 Smart 8.151 MG 7.497 Honda 5.927 Polestar 3.379 Subaru 2.906 LynkCo 2.741 Jaguar 2.498 Alfa Romeo 2.360 DS 1.951 Lexus 1.897 SsanyYong 1.444 Ferrari 1.259 Lamborghini 787 Bentley 754 Maserati 711 Lada 694 Aston Martin 278 Alpine 239 Rolls-Royce 198 Cadillac 186 Lotus 95 Morgan 56

Foto: Toyota

Med posameznimi modeli razred zase volkswagen golf

Prodajna razmerja so zanimiva. Septembra je bila tesla model Y resda najbolje prodajani avtomobil na trgu, toda na letni ravni prevladujejo Volkswagnovi modeli. Iz Wolfsburga so na primer letos prodali več golfov kot Renault vseh svojih avtomobilov. Volkswagen je registriral 63 tisoč golfov, 44 tisoč T-rocov in 39 tisoč tiguanov.

Čez mejo 30 tisoč registracij sta se letos zavihtela le še fiat 500 in opel corsa, zelo blizu sta ji bila tudi mini cooper in volkswagen passat.

Nemške znamke daleč najbolj priljubljene

Prodajna statistika tudi zelo nazorno pokaže, kako pomembne so za Nemce domače avtomobilske znamke. Čeprav gre za vozila istega koncerna, je Opel prodal 104 tisoč, Peugeot pa le 31 tisoč vozil. Na splošno francoske znamke niso priljubljene – Renault denimo niti z enim svojim modelom ni presegel meje 10 tisoč registracij, Nemci so registrirali celo več zoejev ali twingov kot cliov.

Med znamkami, ki nimajo lastniških vezi z Nemčijo, gre še najbolje Fordu, med azijskimi znamkami pa Hyundaiu pred Toyoto.

Foto: Ferrari

Med drugim so letos Nemci kupili že več kot 1.200 ferrarijev

Nemci so kupili tudi veliko redkejših avtomobilov. Letos so do konca septembra registrirali 116 aston martinov V8, 239 alpin A110, 250 audijev R8, 495 bentleyjev continental, kar 401 ferrarije F8 tributo, več kot tisoč Fordovih mustangov, 421 Lamborghinijevih športnih terencev urus, skoraj sedem tisoč porschejev 911, pa tudi skoraj dvesto novih rolls-royceov.

Med registracijami najdemo tudi znamke, ki jih v Sloveniji neposredno ni mogoče kupiti. Taki sta Polestar in LynkCo. Nemci prodajajo tudi avtomobile s pogonom na vodik. Hyundai je registriral 428 nexov, Toyota pa 195 miraijev.



Med električnimi avtomobili je zanesljivo prva Tesla z modelom Y, saj so jih letos registrirali že 22.500. Volkswagen je 12.670 vozil ID.4 oziroma ID.5, Škoda 8.702 enyaqa, Hyundai pa le za peščico manj ioniqov 5.