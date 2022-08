Kaj imajo skupnega 21 tisoč konjskih moči, športni avtomobili in ekipa Exatlona s Planet TV?

Oglasno sporočilo

Željo po zabavi. Ne glede na vašo starost ali starost vaših otrok - vsi obožujemo superšportne in prestižne avtomobile. Vendar zelo redko dobimo priložnost, da se vanje usedemo in zapeljemo. Še redkeje pa, da občutimo magični občutek od 0 do 100 kilometrov na uro v treh sekundah. To je tisti edinstveni občutek, o katerem govorijo vsi dirkači.

Se popolnoma zavedamo, da ob besedi avtodogodek vsi pomislimo na dolgočasna srečanja, na katerih komaj čakamo, da gremo domov. Zagotovo že zdaj zavijate z očmi. Pomislili ste na povprečne avtomobile, nič zabave in drage vstopnice. No, mi želimo ta negativni prizvok ob avtodogodku spremeniti. Enkrat za vselej.

Vse najboljše in najbolj zanimivo, kar ponuja avtomobilistični svet, smo združili. Program smo zapolnili do te mere, da tudi če pridete s svojo 80-letno babico, ta ne bo želela več domov. Malo šale, a za vašega otroka smo prepričani, da ga boste s težavo spravili domov. Vsi otroci do desetega leta imajo namreč brezplačen vstop in čaka jih posebno presenečenje.

Z vidika superšportnih avtomobilov boste postavljeni pred težke odločitve. S katerim avtom se želite zapeljati? Ferrarijem portofino M (edinim v Sloveniji) ali BMW M3, ki je popolnoma predelan za driftanje?

Mi že vemo. Izbrali bi kar oba.

Prav tako vas čaka 50 superšportnih avtomobilov s skupno več kot 21.600 konjskih moči. Divje, kajne?

Ampak to je šele začetek. Začetek enega izmed najzanimivejših dni v vašem življenju.

Preberite, kaj vse vas čaka čez dan, in razumeli boste, zakaj tega dogodka preprosto ne smete zamuditi: Celodnevni program in izzivi strongmana Najmočnejši fantje, ki dobesedno nosijo avtomobile, kot da so vreča krompirja. Prihod superšportnih vozil Pričakujete lahko več kot 50 superšportnih avtomobilov, ki imajo skupaj več kot 21.600 konjev. Državno prvenstvo z vozili RC Kdo ne obožuje avtomobilčkov na daljinsko upravljanje? Nekateri presežejo tudi 50 kilometrov na uro. Odlična kulinarika Glede na konstantno akcijo čez ves dan ne moremo dovoliti, da bi bili lačni. Poskrbljeno je za vse. Od zdrave prehrane, sočnih hamburgerjev do vegetarijanskih jedi. Predstavitev dejavnosti naših pokroviteljev Več kot 250 zelo zanimivih in prestižnih nagrad naših pokroviteljev, pri katerih boste pozabili na igranje lota. Tekmovanje v ovirah z exatlonovci Zagotovo ste gledali priljubljeno oddajo na Planet TV. Ekipa se nam bo pridružila in videli boste akcijo v živo. Mehanski bik in še več zabavnih iger Ni pravega avtošova brez mehanskega bika in smešnih padcev na mehko blazino. Taktično streljanje s Polenar tactical Avti in airsoft? Sliši se kot odlična kombinacija. Izbirali boste lahko med različnimi puškami in tarčami. Kamion Peterbilt s 16-litrskim motorjem Glede na cene bencina in dizla smo morali globoko seči v žep, da smo napolnili rezervoar tega velikana. Pripravljen je, da vam pokaže surovo moč in hitrost. Nepogrešljivo pranje avtomobilov z lepimi dekleti Pranje avtomobilov vsekakor ne sme manjkati. V primeru obiska z ženo ali dekletom priporočamo, da ta del preskočite. Taksi za driftanje Glede na to, da s taksijem driftanje po ulicah Ljubljane ni dovoljeno, si bodo naši vozniki dali duška in uničili precej gum. Celodnevni dirkaški spektakel za pokal Radenska 3❤️ Dvajset skrbno izbranih vozil se bo v treh različnih in pestrih etapah pognalo za prestižni pokal Radenska 3. ❤️

Vendar glavni namen …

Glavni namen je spremeniti življenja mladim dirkaškim upom iz Slovenije.

S pridobljenimi sredstvi bomo širili svojo vizijo – čim več mladim dirkaškim upom želimo omogočiti vstop v svet motošporta.

Vsi skupaj smo torej tam s točno določenim ciljem - pomagati. Pokažimo, da znamo dobrodelnost in dobro zabavo združiti v nepozaben dogodek, o katerem bo govorila vsa Slovenija.

Oh, skoraj bi pozabili na dodatni program za otroke.

Poleg brezplačnega vstopa in presenečenja jih čakajo posebne aktivnosti: napihljiv grad,

merjenje moči s strongmanom in exatlonovci,

mehanski rodeo bik

avtomobilčki na daljinsko vodenje po poligonu,

ročni nogomet,

dvometrski napihljiv pikado.

Tega dneva naši najmlajši zagotovo ne bodo pozabili, predvsem ko bodo premagali strongmana ali exatlonovce v preizkusu moči.

Enako si upamo trditi tudi za vas. Ne glede na vašo starost.

Dogodek bo v vas vzbudil otroško veselje in sproščenost. Ne glede na spol in ne glede na to, kako velik (ali majhen) ljubitelj avtomobilov ste.

Vam in vašim otrokom želimo pričarati izkušnjo, ki se je boste spominjali vse življenje.

Naša ekipa se je pripravljala več kot šest mesecev in obljubljamo, da bo to, kar sledi, izpolnilo vsa vaša pričakovanja.

Vi morate samo pravočasno rezervirati vstopnice, število obiskovalcev je namreč omejeno in prvo serijo vstopnic smo že razprodali.

Resnično škoda bi bilo, če bi zamudili takšen dogodek, ki je lahko tudi kot neke vrste izlet. Dogodek bo namreč med koncem tedna v neposredni bližini Ljubljane. Rezervirajte si čudovito soboto, 27. 8. 2022, in se vidimo v Logatcu (poligon Blagomix Logatec). Pravočasno kupite vstopnico in rezervirajte svoj prihod ZDAJ.





Lepo vabljeni. Ekipa New Limits

