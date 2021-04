Je to sploh mogoče? Vso to "kramo" je peljal naenkrat. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Fordov poltovornjak serije F je resda veliko in nadvse zmogljivo vozilo, toda voznik v Mehiki je vendarle močno pretiraval in nanj spravil komaj verjetno količino tovora.

Mehičanu je uspelo na keson svojega poltovornjaka spraviti izjemen obseg najrazličnejših domačih predmetov. Na njem vidimo več kavčev, omar, blazin in podobnega. Z njimi je popolnoma zapolnil tovorni keson, vse skupaj pa mu je uspelo nadgraditi še nad streho in postaviti osupljivo visoko "kompozicijo". Po videoposnetku sodeč je vse skupaj zvezal le z nekaj preprostimi vrvmi in tak prevoz tovora je bil kajpak velika nevarnost za vse bližnje prometne udeležence. Tudi nosilnost poltovornjakov seveda ni neskončna, a v tem primeru je skrb za vozilo vendarle v senci ogrožanja prometne varnosti.