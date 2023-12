Je to prelaz, ki bo dal ime novi alfi?

Alfa Romeo bo predstavila svojega najmanjšega športnega terenca, ki bo njihova izvedenka jeepa avengerja in fiata 600. Pri Alfi so objavili že več napovednikov, zadnji pa prek koordinat cilja tudi na prelaz Brenner na Tirolskem. Ta prelaz, ki sicer spada med nižje v Alpah, povezuje italijanski Sterzing in avstrijski Innsbruck.

Italijani so po prelazih že poimenovali športna terenca stelvio in tonale.

Nov model, ki bi se lahko imenoval brennero - tako je namreč italijansko ime za prelaz na nadmorski višini 1.370 metrov -, na cestah pričakujemo prihodnje leto. Za zdaj tehničnih podrobnosti še ni, zato se tudi ne ve, ali bo tudi ta avtomobil podobno kot avenger poleg električnega pogona na voljo tudi s klasičnim bencinskim motorjem.