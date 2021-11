Je stanje še slabše? Opozorilo iz Evrope, ki pa ne pove vsega.

Foto: Gregor Pavšič V Evropi je ob cestah trenutno okrog 225 tisoč javnih električnih polnilnic, a le ena od desetih je t. i. hitra oziroma polnilnica DC z močjo nad 22 kilovati, opozarja Združenje evropskih avtomobilskih proizvajalcev ACEA.

O tem neugodnem deležu med klasičnimi in "hitrimi" polnilnicami smo pred tedni pisali tudi v primeru Slovenije. Ob avtocesti je polnilnic DC veliko, veliko večje težave pa so na podeželju. Tam so lokalne oblasti, tudi skladno z nekdanjimi razpisi, vlagale denar v cenejše, a za voznike na poti domala neuporabne polnilnice AC. Polnilnice DC so za investitorja nekajkrat dražje, predvsem zaradi nestimulacijske (subvencionirane?) politike do obračunavanja nekaterih najvišjih stroškov pa praktično ne morejo povrniti investicijskega vložka. Na podeželju se zdaj položaj zasilno izboljšuje s polnilnicami mreže Moon, za katerimi stojijo trgovci koncerna Volkswagen.

Kaj je hitra polnilnica?



Polnilnice ločimo na dva tipa, in sicer na tiste, ki uporabljajo enosmerni tok (DC), in tiste, ki uporabljajo izmenični tok (AC). Oznaka "hitra" je pogovorna, saj polnilnic ne ločimo po hitrosti, temveč moči. Polnilnice DC so lahko mnogo močnejše, s tem pa se tudi čas za polnjenje znatno skrajša.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: PlugShare

Statistični podatki za Slovenijo sicer niso slabi. Po podatkih ACEA ima Slovenija 129 hitrih in 481 klasičnih polnilnic. Delež hitrih znaša 21 odstotkov, kar je precej nad evropskim povprečjem. To je višji delež, kot ga imajo Avstrijci in Italijani. Statistika pa kajpak ne pove, kako učinkovito so te hitre polnilnice po državi razporejene.

Izjemno visok delež hitrih polnilnic imajo na primer Latvijci in Čehi, tam je delež kar 50-odstoten.

V Sloveniji so letos do konca oktobra registrirali 1.345 novih električnih avtomobilov, kar je 2,4 odstotka celotnega avtomobilskega trga. V primerjavi z enakim obdobjem lani je letos prodaja višja za 4,9 odstotka. Najbolje prodajani posamezni model je še vedno tesla model 3 s 187 registracijami, blizu je volkswagen ID.4 z 179 registracijami. Več kot sto registracij so zbrali še renault zoe (160), renault twingo (136) in volkswagen ID.3 (116).

Države v EU in delež "hitrih" polnilnic:

polnilnice AC polnilnice DC % polnilnic DC Latvija 56 235 80,8 Litva 74 100 57,5 Češka 590 610 50,8 Estonija 223 176 44,1 Bolgarija 118 76 39,2 Poljska 1,039 652 38,6 Romunija 317 176 35,7 Ciper 46 24 34,3 Slovaška 656 268 29 Španija 5,279 2,128 28,7 Hrvaška 483 187 27,9 Irska 736 254 25,7 Madžarska 1,008 283 21,9 Slovenija 481 129 21,1 Portugalska 1,976 494 20 Danska 2,699 555 17,1 Avstrija 6,724 1,347 16,7 Nemčija 37,213 7,325 16,3 Švedska 8,804 1,566 15,1 Finska 3,244 484 13 Italija 11,842 1,231 9,4 Francija 42,000 3,751 8,2 Grčija 253 22 8 Belgija 8,006 475 5,6 Nizozemska 64,236 2,429 3,6 Luksemburg 1,051 10 0,9 Malta 96 - 0

Opozorilo Evropski komisiji: Predlog regulativ polnjenja z alternativnimi gorivi je premalo ambiciozen

"Da bi ljudi prepričali za prehod na električna vozila, moramo odpraviti vse nevšečnosti s polnjenjem. Okrog sebe morajo videti dovolj polnilnic in te morajo biti dovolj močne ter preproste za uporabo," pravi generalni direktor ACEA Eric-Mark Huitema, ki opozarja, da je regulativa za polnjenje alternativnih goriv (AFIR), ki jo je predlagala Evropska komisija, premalo ambiciozna.

"Predlog regulative je celo v neskladju s predlaganim zmanjševanjem izpustov CO2," dodaja Huitema.