Izstopajo popusti, a ta novi avto bo Slovencem ponudil še mnogo več

V Slovenijo je pripeljal novi kia xceed. Sodeč po prvem vtisu, gre za prodajno najbolj potencialnega predstavnika družine ceed (kombilimuzina, karavan in shooting brake), tudi sicer pa za enega od najbolj všečnih in modernih avtomobilov korejske avtomobilske znamke. V Sloveniji jih nameravajo prodati od 80 do 100 na mesec, cene se bodo z vključenim popusti začele pri 18 tisočakih.

Kia je ena od redkih avtomobilskih znamk, ki se lahko letos v Evropi pohvalijo z rahlo rastjo (1,6 odstotka) svoje prodaje. To je v marsičem zasluga lanske nove generacije ceeda (v enem letu so prodajo tega modela povečali za 38 odstotkov), ki je zdaj z xceedom dobil še svojega četrtega predstavnika.

Najbolj trendovska kia

Novi križanec oziroma crossover je zelo trendovski avtomobil, ki pusti zelo pozitiven in moderen vtis. Oblikovan je dinamično, rahlo kupejevsko, predvsem pa je z dodatno oddaljenostjo od tal vsaj delno bolj robusten (štirikolesnega pogona seveda ni). Zadaj izstopa oblika zadka, ki spominja na ceeda v izvedbi shooting brake.

Serijske ima žaromete LED, v notranjosti tudi 10,25-palčni digitalni zaslon, pa prvič tudi 12,3-palčne digitalne merilnike in mnogo modernih varnostno-asistenčnih sistemov. Foto: Gregor Pavšič

Hvalimo vpadljive mere in velik prtljažnik

Presenetljivo, toda z novim ceedom si xceed (karoserijsko) deli zgolj sprednja vrata. Novi model je 8,5 centimetra daljši, ohranil je isto medosno razdaljo (4,39 metra), občutno je tudi višji. To velja tako za sprednji del vozila oziroma pokrova motorja (za 6,5 centimetra), kakor tudi za streho. Od tal je oddaljen za 18,4 centimetra, kar ga postavlja v vrh svojega razreda križancev.

Enako velja tudi iz vidika prtljažnika, ki ima osnovno prostornino 426 litrov. V xceedu se sedi slabe štiri centimetre višje kot v klasičnem ceedu.

Želje kupcev: vpadljiva oblika, kričeče barve, položaj sedenja …

Nobenega dvoma torej ni, da so danes podobni crossoverji za proizvajalce vsaj v Evropi nujni. Delež križancev in športnih terencev je narasel že na skoraj 50 odstotkov. Sodeč po raziskavi družbe Kia, so za kupce crossoverjev (v primerjavi s športnimi terenci) najbolj pomembni vpadljivo oblikovanje zunanjosti, barve, položaj sedenja, oblika notranjosti, manj pa vzdržljivost, robustnost zunaj asfaltnih cest in praktičnost.

Povezava bluetooth omogoča istočasno uporabo dveh naprav

Ker smo pri novem ceedu opozorili na izjemen kakovostni napredek v primerjavi s prejšnjo generacijo, lahko podobno pozitivne vtise s ceste pričakujemo tudi pri xceedu. Nedvomno je to avtomobil, ki iz uporabniškega vidika še nadgrajuje kombilimuzinsko izvedbo.

Serijske ima žaromete LED, v notranjosti tudi 10,25-palčni digitalni zaslon, pa prvič tudi 12,3-palčne digitalne merilnike in mnogo modernih varnostno-asistenčnih sistemov. Kot zanimivost omenimo še povezovanje bluetooth v avtomobilu, prek katerega bo mogoče povezati dve ločeni napravi. Eno za telefoniranje, drugo za predvajanje glasbe. Avtomobil omogoča tudi sistema Car Play in Android Auto.

Cenovna privlačnost poledica zares velikih popustov

Kia od xceeda v Sloveniji pričakuje veliko. Mesečno jih želijo prodati od 80 do 100. To pomeni, da bodo prodali približno toliko xceedov kot vseh preostalih treh karoserijskih izvedb ceeda skupaj. Redne cene se sicer začnejo pri 24.590 evrih, a s kopico popustov se lahko spustijo na vsega 18 tisočakov. To velja za vse modele.

Pregled motorjev – kia xceed