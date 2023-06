Izjemno iz Porscheja: čez koliko let bo na cestah? #foto

Porsche je v konceptu mission X povzel zapuščino legendarnih modelov kot so bili 959, carrera GT in 918 spyder, in napovedal svoj superšportni avtomobil prihodnosti. S tem bi zapolnili vrzel, ki je nastala po koncu razprodane proizvodnje 918 sypderja. Tega so končali izdelovati že leta 2015.

Mission X je dolg 4,5 metra, medosje pa meri 2,73 metra. Visok je 1,2 metra. Porsche za zdaj še ni razkril veliko tehničnih podatkov, objavili pa so nekaj izhodišč oziroma tehnoloških kriterijev. V primeru serijske proizvodnje želi mission X postati najhitrejši serijski avtomobil na Nordschleifu, imel bo razmerje med močjo in maso približno eno “konjsko” moč na kilogram, imel večji podtlak kot ga ima 911 GT3 RS, nastal pa bo na 900-voltnem sistemu in se bo polnil dvakrat hitreje kot taycan turbo S. Ta izhodišča so že danes zelo zgovorna.

Serijski avtomobil na osnovi koncepta mission X bi lahko pričakovali okrog leta 2027.

Foto: Porsche

Foto: Porsche

Foto: Porsche

Foto: Porsche

Foto: Porsche

Foto: Porsche