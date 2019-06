Izjemna reakcija Slovenca preprečila tragedijo na Hrvaškem #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rok Turk: "Take stvari te ne smejo vreči s tira ..."

To je bil tako imenovani 'shakedown' test pred relijem Ina Delta v Zagrebu, ki je štel za FIA evropski reli pokal in slovensko državno prvenstvo, Rok Turk (hyundai i20 R5) pa ga je s sovoznico Blanko Kacin tudi dobil. Tik pred koncem uradnega testa oziroma ogrevanja pa je pred hitrim levim ovinkom Idrijčan pred seboj zagledal osebni avtomobil domačina, ki se je kljub zaprti cesti po njej peljal domov.

Rok Turk in sovoznica Blanka Kacin po zmagi na reliju Ina Delta v Zagrebu. Foto: Uroš Modlic Hitra reakcija je preprečila tragedijo

Turkova hitra reakcija v delčku sekunde je preprečila čelno trčenje in tragedijo, kar najbolj nazorno prikazuje posnetek s kamere v Turkovem dirkalniku. Domačin je peljal mimo zapore cest, na silo je nadaljeval tudi mimo sodniškega mesta za vpis časov na koncu te preizkušnje. S pomočjo Turkovega posnetka so ga policisti hitro izsledili in mu odvzeli prostost.

"Ta dogodek ni vplival na mojo vožnjo. Pač to sprejmeš, čeprav se kaj takega ne bi smelo zgoditi. Na naslednjem štartu greš spet na polno, to te ne sme spraviti s tira," je povedal Turk, ki po dveh zmagah na treh relijih tudi prepričljivo vodi v skupnem seštevku državnega prvenstva.