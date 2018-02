Izdelali bodo avto za 1,9 milijona evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italdesign zerouno si platformo deli z lamborghinijem huracanom in audijem R8. Foto: Italdesign

Za zdaj le skica zerouna v različici targa. Foto: Italdesign Vseh pet kupejevskih zerounov so prodali

Italdesign je že predstavil kupejevsko izvedbo superšportnika zerouno, ki so ga predstavili prav na lanskem avtomobilskem salonu v Ženevi. Do zdaj so prodali dva taka avtomobila, ki imata ceno 1,5 milijona evrov, še tri pa izdelujejo.

Nova izvedba targa bo zagotavljala še dodatne vozniške užitke in bo stala vsaj 1,9 milijona evrov. Ceni za oba avtomobila še nimata vključenih prodajnih davkov.

Zerouno si platformo deli z lamborghinijem huracanom in audijem R8. Poganja ga 5,2-litrski motor V10.

Posel nič več le za Volkswagnove stranke

Italdesign je od leta 2010 del Volkswagnovega koncerna, sicer pa sta družbo pri Torinu že leta 1968 ustanovila Giorgetto Giugiaro in Aldo Mantovani. Večino dela danes opravijo za znamke Volkswagnovega koncerna, vseeno pa želijo v prihodnjih letih povečati tudi svoj posel za preostale stranke. Lani je njihov delež takih poslov znašal 15 odstotkov, do leta 2021 pa ga želijo povečati na 50 odstotkov.