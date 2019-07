Izbere jih vsak peti kupec avta v Sloveniji: to so trije aduti leta

Letos so v prvem polletju v Sloveniji prodali več kot 10 tisoč avtomobilov razreda, ki ga bodo letos okrepili tudi renault clio, peugeot 208 in opel corsa.

Revoz je predvčerajšnjim tudi uradno začel izdelovati novo generacijo renault clia, ki bo letos skupaj s peugeotom 208 in opel corso močno popestril najbolje prodajani razred avtomobilov v Sloveniji. Lanski primerjalni test kaže, kje so vsi trije zaostajali za vodilnimi avtomobili razreda. Clio prinaša hibridni, francosko-nemška tekmeca koncerna PSA tudi povsem električni pogon.

Volkswagen polo je bil najuspešnejši na lanskem primerjalnem testu PRIMA. Foto: Gašper Pirman Na lanskem primerjalnem testu PRIMA se nihče izmed teh treh avtomobilov ni uvrstil v sam vrh, temveč le v sredino sicer zelo številčnega in tudi dokaj izenačenega razreda. To ni bilo presenetljivo, saj so bili clio, 208 in corsa že ostareli modeli. Nasproti so jim stali precej novejši avtomobili, kar je veljalo tudi za tri prvouvrščene – volkswagen pola, suzukija swifta in ford fiesto.

Clio je zaostal tako za peugeotom 208 kot opel corso, vsi pa so se uvrstili v zlato sredino 13 testiranih vozil. Letos bodo vsi trije prišli na slovenski trg v precej bolj konkurenčni obliki. Prihod opel corse so sicer napovedali šele za konec leta. Avtomobil bodo uradno razkrili šele na avtomobilskem salonu v Frankfurtu, Renault in Peugeot sta svoja aduta predstavila že spomladi v Ženevi.

Prvih deset avtomobilov na primerjalnem testu PRIMA:

Število točk % razpoložljivih točk VW polo 1.379 66,3 % Suzuki swift 1.347 64,8 % Ford fiesta 1.320 63,5 % Mazda 2 1.304 62,7 % Peugeot 208 1.238 59,5 % Opel corsa 1.221 58,7 % Škoda fabia 1.190 57,2 % Toyota yaris 1.168 56,2 % Renault clio 1.159 55,7 % Seat ibiza 1.149 55,2 %

Dva primerka izdelanega clia v tovarni Revoz. Foto: Gregor Pavšič

V pol leta v Sloveniji prodali več kot 10 tisoč takih avtomobilov

Prodajna statistika prvega polletja v Sloveniji prav ta razred spet postavlja na sam vrh priljubljenosti. Tudi če odmislimo morebitne izvoze v tujino, so avtomobili tako imenovanega "majhnega razreda" vsaj številčno zelo pomembni za avtomobilske trgovce v Sloveniji.

Delež tega razreda je bil letos do konca junija 21,6-odstoten. V šestih mesecih so trgovci prodali 10.200 avtomobilov tega razreda, lani v enakem obdobju pa resda 230 več (10.430). Za primerjavo – v drugem najbolje prodajanem spodnjem srednjem razredu (VW golf) so prodali 9.292 avtomobilov.

Clio, 208 in corsa so lani največ izgubili pri asistenčnih sistemih

Sicer pa rezultati lanskega primerjalnega testa kažejo, kje so clio, 208 in corsa v primerjavi z zmagovalci izgubili največ točk. Pri razpoložljivih asistenčnih sistemih je volkswagen polo dobil kar 87 odstotkov razpoložljivih točk, preostali trije pa le 41 oziroma 38 odstotkov. Pri ceni so pola celo prekašali.

Pregled – delež osvojenih točk v posameznih sklopih na primerjalnem testu:

VW polo renault clio peugeot 208 opel corsa Uporabnost 74% 63% 62% 57% Motor in podvozje 69% 56% 67% 67% Asistenčni sistemi 87% 41% 38% 38% Cena 45% 57% 57% 62% Nedoločilniki 65% 55% 55% 50%

Novi peugeot 208 kar poka ob mišic, dinamičnosti in atraktivnih potez. Vsaj v predstavljeni različici GT Line. Foto: Gregor Pavšič

Opel corsa bo imela veliko francoskih genov, a zaradi njih tudi povsem električno različico. Foto: Opel

Tehnološko precej bolj dodelan clio ne bo razdvajal avtomobilskih množic

V začetku junija smo na Portugalskem že vozili novega clia. V notranjosti je dobil veliko novih elementov, predvsem pa je po naši oceni obdržal zelo dobro razmerje med novostmi, digitalizacijo in še vedno dokaj uravnoteženimi, racionalnimi rešitvami. Tako rekoč nobena med njimi ne razdvaja mnenj, clio se zdi enostavno kot avtomobil izdelan po meri najširših množic.

Clio zgolj "mehki" hibrid, 208 in corsa precej bolj odločno z elektromotorjem

Clio bo imel tudi precej novih asistenčnih sistemov. Serijsko za zaviranje v sili s prepoznavanjem pešcev, mogoče bo dobiti tudi radarski tempomat, imel bo lahko digitalne merilnike, precej boljši infozabavni sistem in podobno. Glede tehnologije pri pogonih je Renault pri cliu obdržal nekoliko konservativen pristop. Prihodnje leto bodo predstavili hibridni pogon, a le v tako imenovani "mehki" obliki – novi captur na primer že ima priključno-hibridni pogon. Clio bi bil z njim morda že prevelika notranja konkurenca električnemu zoeju.

Peugeota še nismo vozili in zato ga je težko postavljati ob bok cliu. Oblikovno je tudi v notranjosti bolj drzen, celo futurističen. Imel pa bo tudi povsem električni pogon, enako bo veljalo tudi za novo corso. Pri koncernu PSA so pač prepričani, da je nudenje električnega pogona pri skoraj nespremenjeni zunanjosti prava pot, pri Renaultu stavijo na ločena modela (clio, zoe).