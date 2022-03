Italijani bodo izdelovali tudi francoske in nemške avtomobile

Avtomobilska tovarna v Melfiju bo po večjih investicijah v nadgradnjo predvidoma proizvajala štiri električne avtomobile. To bosta tudi novi vozili znamk DS in Opel, je poročal Autonews Europe in se skliceval na interna sporočila dobaviteljem. Oba avtomobila bosta nastajala na novi platformi STLA. Avtomobil znamke DS bodo začeli izdelovati leta 2024, imenoval pa bi se lahko DS9 crossback. To bo petsedežni avtomobil z oblikovalskimi linijami "fastbacka" in večjo oddaljenostjo od tal. Podoben avtomobil bo nato dobil tudi Opel, ki bo s tem modelom nadomestil insignio.

Stellantis ima v Evropi skupno 24 avtomobilskih tovarn, vodstvo koncerna pa se ni želelo zateči k zapiranju določenih tovarn.

Foto: Reuters

Tovarna v Melfiju bo izdelovala tudi električnega naslednika zdajšnjega modela DS 7 crossback in sestrski model znamke Lancia z domnevnim imenom aurelia. V drugi polovici desetletja naj bi v Melfiju v povprečju izdelali okrog 90 tisoč električnih avtomobilov, kar je sicer daleč od polne proizvodne kapacitete tovarne. Ta namreč znaša 400 tisoč avtomobilov.

V tej tovarni trenutno izdelujejo jeepa renegada in fiata 500X, tovarna pa zaposluje 6.700 ljudi. Leta 2015 so tam izdelali kar 393 tisoč avtomobilov, lani pa le še 163 tisoč.

Po za zdaj še neuradnih informacijah naj bi Stellantis proizvodnjo jeepa renegada preselil v Španijo, enako tudi proizvodnjo naslednje generacije lancie ypsilon. Med mogočimi lokacijami za izdelavo naslednice fiata pande (življenjsko dobo obstoječega modela so nedavno podaljšali do leta 2026) je tudi tovarna v Kragujevcu v Srbiji.