Iščemo najboljši majhni avtomobil v Sloveniji: izberite favorita

Na testu so citroën C3, dacia sandero, ford fiesta, hyundai i20, mitsubishi spacestar, nissan micra, opel corsa, peugeot 208, renault clio, seat ibiza, škoda fabia, toyota yaris in volkswagen polo. Foto: PRIMA

Majhni avtomobili so bili dolgo cenovno dostopna avtomobilska klasika, v zadnjem desetletju pa so dobili pomembno konkurenco. To so postali predvsem križanci in majhni športni terenci, ki so dimenzijsko podobni. Kljub temu je bil "majhni" razred v prvih dveh mesecih letošnjega leta drugi najbolje prodajani na slovenskem avtomobilskem trgu, kjer pa se ni mogel izogniti trenutnim težavam s proizvodnjo vozil.

Tokrat kar 13 kandidatov

Foto: PRIMA Na primerjalnem testu PRIMA nam je uspelo zbrati 13 predstavnikov tega razreda. Tudi tokrat jih bomo ocenili celovito – torej njihovo uporabnost, vozne lastnosti, ceno in stroške vzdrževanja. Prav tako ne bodo izostale ocene za njihovo simpatičnost, hrup v notranjosti, nabor varnostno-asistenčnih sistemov in podobno. Prav zato bo tudi tokrat test dal širok vpogled v ta pomembni avtomobilski razred in tudi olajšal odločitev morebitnim kupcem.

