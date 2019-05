To je bil današnji utrip nekdaj tragičnega ovinka v Imoli #foto

Ovinek Tamburello spada med najbolj razvpite med vsemi slavnimi dirkališči formule ena. Še pred uvedbo šikan je bil to dolg in zelo hiter levi ovinek, ki so ga dirkači odpeljali s polnim plinom.

Pred 25 leti skozi Tamburello zadnjič s polnim plinom

Valovita podlaga je povečala nevarnost ovinka, kjer je bila med stezo in betonskim zidom le majhna izletna cona. Tam se je že leta 1987 med treningom težje ponesrečil Nelson Piquet (zaradi poškodbe je izpustil dirko), dve leti pozneje je tam ven zletel Gerhard Berger (okvara sprednjega krilca) in se je le hitri reakciji gasilcev (Ferrarijev bolid so po silovitem trčenju zajeli ognjeni zublji) zahvalil za preživetje nesreče. V naslednjih letih sta tam nesreči z dirkalniki formule ena doživela tudi Michele Alboreto in Riccardo Patrese.

Nato pa se je zgodil 1. maj leta 1994, ko je tam svoj zadnji ovinek življenja odpeljal Ayrton Senna. Od takrat skozi Tamburello ni bilo več mogoče peljati s polnim plinom.

Postal je romarski kraj zaljubljencev v dirkaški šport

Danes je ta ovinek zaradi Sennove nesreče pravi romarski kraj avtomobilskih navdušencev. Na tem mestu se je pred 25 leti spremenilo marsikaj. Dirkaški svet je izgubil enega največjih šampionov, na drugi strani pa se je začela izboljševati varnost dirkalnikov formule ena.

Danes je bilo v Tamburellu več tisoč ljudi, med njimi tudi mnogi Slovenci. V boksih razstava nekdanjih Sennovih dirkalnikov in na stezi zaljubljenci v dirkaški šport, ki vsak na svoj način nosijo breme tragedije izpred 25 let.

Foto: Matija Koritnik

Foto: Matija Koritnik

Foto: Matija Koritnik

Foto: Matija Koritnik

Foto: Matija Koritnik

Foto: Matija Koritnik

Foto: Matija Koritnik

Foto: Matija Koritnik

Foto: Matija Koritnik