Ima Dacia konkurenco? To je nov SUV iz Južne Koreje #foto

Foto: Ssangyong je v Sloveniji prisoten vrsto let, a je zaradi manj privlačnih modelov vedno deloval v ozadju. S privlačno ceno in všečnim športnim terenecom bi zdaj to radi do določene mere spremenili.

Prav zanimiv je pogled v zgodovino koranda, ki je kot prvi model leta 1974 s štirikolesnim pogonom oral ledino v Južni Koreji. Štiri generacije kasneje je korando postal všečen in predvsem drzen športni terenec. Kaj pa pri nas? Ssangyong želi ravno z modelom korando pričeti pisati uspešnejšo prodajno zgodbo, vse skupaj pa bo nadgradil še prihod manjšega terenca tivoli. Tudi na račun nižje osnovne cene, če kupec izbere financiranje (16.500 evrov), z možnostjo štirikolesnega pogona, samodejnega menjalnika in bogatega spiska dodatne opreme bo korando v Sloveniji v letošnjem letu prepričal do dvesto kupcev.

Prvotni korando iz leta 1988 je bil za razliko od novinca pravo terensko vozilo. Ime je dobil po sloganu ''Korea can do'', čeprav so ga v devetdesetih letih poganjali Mercedes-Benzovi motorji. Od njegovega tipičnega terenskega videza ("džipovsko" oglato izpostavljena sprednja blatnika, pokončno vetrobransko steklo, štirioglat obris) je ostala le velika oddaljenost od tal. Korando je zdaj drzen, moderen in bistveno bolj ljudsko oblikovan športni terenec.

Med svoje glavne adute si šteje tudi možnost štirikolesnega pogona. Oba motorja lahko delujeta tudi v kombinaciji s samodejnim menjalnikom. Foto: SsangYong

Dacia je dobila dobrega konkurenta

V Evropi sta se med uspešnice izstrelila dva cenovno dostopna modela dacia duster in suzuki vitara. Oba modela za ceno malenkost nad dvajset tisočakov ponujata štirikolesni pogon in precej dodatne opreme. Korando s svojimi dimenzijami sicer spada v razred višje, tam kjer sta recimo kia sportage ali hyundai tucson, a se njegova cena v primeru financiranja prične pri 16.500 evrih. Izvedenka s štirikolesnim pogonom, bencinskim motorjem in paketom opreme style stane, prav tako v primeru financiranja, 20.500 evrov. Cena za polno opremljen avto s 4x4 pogonom pa se ustavi pri tisočaku višje. Z dizelskim motorjem se cena dvigne za 2.500 evrov. Poleg cenovne privlačnosti pa bo njegov adut tudi dobra oprema in predvsem prostorna potniška kabina.

S predhodnikom nima veliko skupnega

Kot smo navajeni, je tudi korando z vstopom v novo generacijo postal daljši, širši, nižji in ima daljšo medosno razdaljo kot predhodnik. Njegove mere se v dolžino ustavijo pri 4.450 mm, v širino pri 1.870 mm, v višino 1.620 mm in njegova medosna razdalja ima zdaj 2.675 mm. Prtljažni prostor je ogromen. Ima kar 551 litrov oziroma 1.248 litrov v primeru povsem podrtih zadnjih sedežev.

Velik korak je naredil naprej tudi v smislu varnosti. Na testu Euro NCAP je dobil vseh pet zvezdic, to pa mu je uspelo s pomočjo dolgega spiska serijsko vgrajene varnostne opreme. Našteli bomo le nekaj izstopajočih – sedem zračnih blazin, zaviranje v sili, sistem za preprečevanje naleta, pametni tempomat, senzor mrtvega kota in še kar nekaj drugih pomagal.

Kako izstopati v poplavi športnih terencev? Z drznim videzom zagotovo pravijo pri Ssangyongu. Foto: SsangYong

Na voljo dva motorja, a oba v kombinaciji z avtomatikom in 4 x 4

Pri motorjih sta trenutno na voljo 1,6-litrski dizel s 100 kilovati in 1,5-litrski turbobencinar s 120 kilovati. Čeprav bi bilo glede na velikost smiselno pogledovati proti dizelsko gnanemu korandu, ki ima v kombinaciji s samodejnim menjalnikom tudi višjo vlečno moč (2.000 kilogramov, z ročnim menjalnikom 1.500 kilogramov), bo pri nas veliko več povpraševanja po bencinarju.

Oba motorja sta torej na voljo s sprednjim ali štirikolesnim pogonom ter z ročnim ali samodejnim menjalnikom. Dizel je od tal centimeter manj oddaljen od bencinske različice (183 milimetrov od podlage). Številni bodo pogledovali tudi proti koncu leta, ko bo na ceste zapeljal povsem električni korando. V tovarni obljubljajo baterijo z zmogljivostjo 60 kilovatnih ur, kar bo dovolj za okoli štiristo kilometrov dosega.

Potniška kabina s samodejnim menjalnikom, večjim osrednjim zaslonom, digitalnimi merilniki in v svetli notranjosti deluje moderno. Foto: SsangYong

V notranjosti po meri evropskih modelov

V skladu z oblikovno prenovo zunanjosti je korando postal bistveno bolj domač tudi v potniški kabini. Trde plastike je na nekaterih mestih še precej, a na koncu je treba pogledati tudi njegovo cenovno politiko. Brez popustov se cene pričnejo pri 21 tisočakih, a vam na gotovino ceno znižajo za dva tisočaka, v primeru financiranja pa se le-ta spusti še za dodatnih 2.500 evrov. Na koncu kupec dobi dobro opremljen SUV za 16.500 evrov.

Doplačilo za štirikolesni pogon znaša dva tisoč evrov, za samodejni menjalnik pa želijo imeti še skoraj dva dodatna tisočaka. Čeprav gre za pri nas precej manj uveljavljeno znamko, je seznam doplačilne opreme dolg, na njej pa ne manjkajo niti 10-palčni digitalni merilniki, žarometi LED spredaj in zadaj, usnjena notranjost in številni varnostni paketi. Morda bodo tudi zato letos prodali do dvesto avtomobilov, od tega so jih do zdaj že 35.