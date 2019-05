Hyundai o poslu s Hrvati: Ta avto bo nekaj posebnega

Hyundai ima tovarniško moštvo v svetovnem prvenstvu v reliju. Med ekipami vodijo, med vozniki je Thierry Neuvile trenutno tretji. Foto: Red Bull Hyundai je trenutno avtomobilska znamka, ki poskuša svoj ugled graditi tudi prek avtomobilskega športa oziroma glasnih in hitrih avtomobilov. Korejci vodijo v svetovnem prvenstvu v reliju (med ekipami), zelo hiter dirkalnik imajo tudi v osrednjem cestnohitrostnem dirkaškem prvenstvu WTCR. S takim avtomobilom nas je letos na dirkališču pri Gran Canarii vozil legendarni Gabriele Tarquini, in to le malo po tistem, ko smo na izjemnih cestah spoznali še Hyundaiev drugi avtomobil športne podznamke N – i30 fastback N.

Izdelali bodo nov "halo" avto z električnim pogonom

Toda to očitno ne bo dovolj in zdaj pri Hyundaiu načrtujejo nove, tako imenovane "halo" avtomobile. Ti niso namenjeni doseganju visokih prodajnih številk, temveč predvsem dvigu prepoznavnosti in ugleda znamke. Prejšnji teden je tako Hyundai podpisal pogodbo s hrvaškim podjetjem Rimac Automobili, s katerim bodo izdelali dva avtomobila z električnim pogonom.

To bo veljalo vsaj za avtomobil z njihovo značko, tisti drugi za znamko Kia pa bo električno energijo pridobival iz vodikovih gorivnih celic. Skupaj je družba Hyundai Motor Group (tudi lastnik Kie) v Rimac vložila 80 milijonov evrov. Kakšen lastniški delež so si s tem priskrbeli, ni znano. Lani je Porsche kupil desetodstotni delež podjetja Rimac.

Hyundai je s črko N za zdaj serijsko opremil dve izvedbi modela i30 -klasično kombilimuzino in izvedbo fastback. Foto: Gregor Pavšič

Za zdaj le podpis pogodbe in velikopotezne napovedi

"Novi športni avtomobil bo temelj razmišljanja naše inženirske, oblikovalske in marketinške ekipe v prihodnosti. To bo nekaj povsem novega od nas, zato ta avtomobil ni le marketinško orodje. Oblikovalsko se bo močno razlikoval, saj želimo poudariti drugačen pogon. Z njim bomo nagovarjali tiste, ki želijo biti napredni, izpostavljajo svoj stil in so tudi manj konvencionalni," je na tiskovni konferenci v Veliki Britaniji povedal Thomas Beurkle, vodja oblikovanja Hyundaia v Evropi.

Za zdaj o načrtovanem avtomobilu ni še skoraj nič znanega. Tako ni znano, v kateri razred športnih avtomobilov bi tak avtomobil lahko spadal.

Hyundai je trenutno (skupaj s Kio) zelo konkurenčen tudi na področju velikoserijskih električnih avtomobilov. To je zasluga ioniqa in kone, sestrska Kia pa ima prav tako zelo dobro sprejetega e-nira.