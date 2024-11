Hyundai po modelih ioniq 5 in 6 zdaj razkriva še športnega terenca ioniq 9. To je športni terenec z izključno električnim pogonom, ki bo imel realno med 400 in 500 kilometri dosega, pozornost pa pritegne s svojiimi dimenzijami, tremi vrstami sedežev in modularnostjo potniškega prostora.

Hyundai je novega ioniqa 9 razkril pred avtomobilsko razstavo v Los Angelesu in to ni naključje. Čeprav se električnim avtomobilom pod Trumpovim predsednikovanjem v ZDA slabo piše, so veliki športni terenci po meri Američanov. Vozilo z namenske 800-voltne električne platoforme pa ioniqa 9 tehnološko postavlja v sam vrh ponudbe in tudi vsakodnevne uporabnosti.

ZDA in Koreja bosta avtomobil zato dobili že v prvi polovici prihodnjega leta. Hyundai bo ioniqa 9 pripeljal tuid v Evropo, in sicer pozneje, kot so navedli ob razkritju vozila.

Dolg več kot pet metrov, medosna krepko čez tri metre

Najprej dimenzije: ioniq 9 bo velik, udoben in tudi luksuzen športni terenec z izključno električnim pogonom. Dolg je več kot pet metrov (5.060 mm), širok skoraj dva metra (1,98 m), medosna razdalja pa znaša 3,13 metra. To je 13 centimetrov več, kot znaša medosje pri ioniqu 5.

V notranjosti je prostor za tri vrste sedežev. Te je mogoče vrteti in jih zlagati v ravno dno. Prostornina prtljažnika je tudi s tremi vrstami sedežev še vedno 620 litrov, z zloženo zadnjo vrsto pa 1.323 litrov. Dodatni sprednji prtljažnik ima še dodatnih 88 oziroma 52 litrov (pri štirikolesnem pogonu) litrov prostornine.

Z veliko baterijo nad relativno visoko porabo

Kapaciteta baterije je kar 110 kilovatnih ur (kWh), ki pa je seveda potrebna zaradi pričakovano višje energijske porabe tako velikega vozila. Po standardu WLTP znaša doseg do 620 kilometrov, poraba pri različici s pogonom na zadnji par koles pa dobrih 19 kWh na sto prevoženih kilometrov. V praksi to pomeni porabo med 20 in 25 kWh, kar bo torej zadoščalo za realen doseg med 400 in 500 kilometri.

Ioniq 9 bo na voljo v različicah long range in performance. Moč zadnjega motorja je vedno 160 kilovatov (kW), moč sprednjega pa do 70 oziroma do 160 kW. Najvišjo hitrost bodo omejili na 200 kilometrov na uro.

