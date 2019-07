Honda s petimi zasloni na armaturni plošči #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vse bližje je prihod prve električne honde, ki bo očitno premikala meje digitalnosti. Japonci so podrobno pokazali in razložili, kako deluje njihova visokotehnološka potniška kabina.

Foto: Honda

Na armaturni plošči pet zaslonov

Hondin prvi električni avto bo imel v potniški kabini nameščeno digitalno armaturno ploščo, ki jo sestavlja pet integriranih zaslonov v Foto: Honda visoki ločljivosti. Pred voznikom so 8,8-palčni digitalni merilniki z vsemi ključnimi informacijami, med njimi sta seveda tudi podatka o moči in napolnjenosti baterije.

Največjo digitalno površino sestavljata dva 12,3-palčna zaslona na dotik. Poleg osnovnih funkcij ju potniki ali voznik lahko uporabljajo tudi s prednameščenimi aplikacijami in storitvami ter prilagajajo videz po individualnih potrebah. Serijsko bo sistem poznal Apple Carplay in Android Auto.

Dvojni osrednji zaslon omogoča tudi deljeno delovanje. Na vsakem se lahko v istem času uporabljata različni aplikaciji in se vsebina med njima lahko premika s preprostim potegom vstran. Tudi navigacijo se lahko s potegom prenese z osrednjega zaslona na voznikove merilnike.

Osebni asistent z umetno inteligenco

Večopravilna enota pozna novega Hondinega osebnega asistenta. Gre za sistem, ki deluje s pomočjo umetne inteligence in se naravno odziva na vprašanja in navodila. S pomočjo integrirane funkcije učenja se Hondin asistent skozi čas razvija in bolje razume poznani glas ter s tem še izboljša svoje delovanje.

Zunanja dva zaslona sta namenjena stranskim ogledalom. Japonci pravijo, da je pogled skozi zaslon nazaj naraven in ponuja boljši pogled vozniku. Glede na izkušnje pri Audijevem e-tronu moramo te trditve jemati z rezervo in delovanje sistema preizkusiti v živo.

Honda E bo luč sveta ugledala na avtosalonu v Frankfurtu.

Foto: Honda

Foto: Honda