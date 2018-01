Gasilci so bili nemočni: kdo je zažgal dve tesli? #foto

Gasilci niso mogli rešiti dveh tesel

Obe Teslini vozili sta bili parkirani sto metrov narazen. Čeprav je bilo parkirišče polno drugih avtomobilov, drugi niso zagoreli in očitno je bil cilj obeh požigalcev prav ameriški električni avtomobil. Enemu izmed lastnikov je uspelo posneti požigalca, na osnovi teh posnetkov policija zdaj oba nepridiprava tudi išče. Za zdaj niso pridržali še nikogar.

Na prizorišče v Amsterdamu so prišli gasilci, ki pa obeh avtomobilov niso mogli rešiti. Litij-ionske baterije so namreč zelo močan vir ognja in v preteklosti so bila električna vozila že kriva za nekaj spektakularnih požarov. Varnostni testi novih električnih vozil sicer kažejo na dobro zaščito baterijskih sklopov pred udarci v primeru nesreč.

Nizozemska spada med pet največjih evropskih trgov za električne in priključnohibridne avtomobile.