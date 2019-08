Francoski namigi za Renault, zanimali bodo tudi Revoz

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Renault se je med vsemi tradicionalnimi avtomobilskimi proizvajalci do zdaj najresneje lotil izziva elektromobilnosti. Največ uspeha so poželi z mestnim zoejem, iz Pariza pa še čakamo na uradne napovedi naslednjih velikoserijskih Renaultovih električnih avtomobilov.

Neuradne napovedi novih modelov Renaulta

Medtem ko bomo v nekaj tednih preizkusili prenovljenega zoeja – ta bo dobil večjo baterijo, še pomembneje pa tudi možnost hitrega polnjenja z enosmernim tokom (DC) – so francoski mediji objavili (neuradni) načrt predstavljanja novih modelov Renaulta v prihodnjih letih. Med njimi najdemo letošnjo prenovo espacea, prihodnje leto prenovo megana in talismana, prvega hibridnega clia in leta 2023 tudi že novo generacijo megana.

Na tem seznamu je najbolj presenetljiva novost napoved povsem električne različice četrte generacije twinga, ki bo sodil razred nižje kot zoe. Ta avtomobil Francozi napovedujejo za leto 2022. V načrtu je omenjen le twingo Z.E., kar morda tudi pomeni slovo bencinskega pogona.

Že leto prej je domnevno v načrtih tudi predstavitev prvega električnega kompaktnega športnega terenca.

Ker trenutno Renault twinga izdeluje v novomeški tovarni Revoz, tam pa izdelujejo tudi električnega smarta forfour, bi bila lahko to napoved novih priložnosti te slovenske avtomobilske tovarne. Z novo generacijo clia so uspeli dodobra zapolniti proizvodne kapacitete.