Flipinski milijarder bo zgradil "mega" elektrarno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Drugi najbogatejši Filipinec je pričel z gradnjo največje solarne farme na svetu, ki bo s pomočjo gromozanskega števila solarnih celic zmogla proizvesti med 2.500 in 3.500 megavati in v namenske baterijske hranilnike shraniti med 4.000 in 4.500 megavatnih ur energije. Gre za takšno količino pridobljene energije, da bodo na letni ravni na Filipinih porabili za 1,4 milijona ton manj premoga.

Za projektom stoji Enrique Razon oziroma njegovo podjetje Terra Renewables Holdings, Inc., ki je hčerinsko podjetje za obnovljive vire energije pod vodstvom Prime Infrastructure Holdings, Inc.. Milijarder bo z gradnjo velikanske solarne elektrarne pomagal državi, da se bo delež pridobljene energije pomaknil na stran obnovljive energije. Kot je še v uradni izjavi sporočil Razon bodo 850 megavatov energije priskrbeli podjetju Manila Electric, največjemu dobavitelju energije, ki dobavlja električno energijo v prestolnici Filipinov in okoliškim krajem.

S projektom želijo na Filipinih zmanjšati svojo odvisnost od uvoza in dvigajočih cen goriv. Foto: Reuters

Gradnja bo zaključena leta 2027

Kot pravijo pri podjetju bodo, ko bo projekt zaključen, na letni ravni s pridobljeno obnovljivo energijo nadomestili 1,4 milijona tona premoga ali 930 tisoč litrov nafte, ki bi jih drugače porabili za pridobitev takšne količine energije. A zaradi obsežnosti projekta bodo solarno elektrarno zgradili v dveh fazah. Prva bo zaključena leta 2026 in druga 2027. Žal niso sporočili lokacije, kje bodo gradili, hkrati ne poznamo niti vrednosti projekta.

S solarno elektrarno bi radi odpravili odvisnost od fosilnih goriv in postali neodvisni na gibanja cen fosilnih goriv. Kljub višanju cen lahko s sončno elektrarno odjemalcem ponudijo enako ceno za 20-letni najem, saj pridobivanje energije ni odvisno od nihanja cen ali od dvigovanja cen uvoza surovin. S shranjevanjem energije v baterijskih paketih bi obenem zaobšli težave pri shranjevanju odvečne energije in bodo lahko zadostili zahteve odjemalcev tudi takrat ko sončne celice ne bodo pridobivale energije s "polno paro".

S sončno elektrarno želijo zmanjšati odvisnost od drugih držav

Od 2026 do 2046 bi radi zmanjšali emisije toplogrednih plinov in odvisnost od uvoza. To je pomembno za prihodnost države, saj Filipini trenutno pridobivajo približno 57 odstotkov svoje električne energije iz premoga, ob tem pa še porabijo kar 29 milijonov ton visokokakovostnega goriva. 29,1 odstotka električne energije pridobijo s pomočjo obnovljivih virov, a bi se ta delež lahko z letom 2026 znatno pomaknil v korist obnovljivih virov.