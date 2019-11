Ferrari je razkril avtomobil z imenom roma, ki se nanaša na italijansko prestolnico. Z njim so želeli povzeti brezskrben in uživaški način življenja v Rimu sredi petdesetih in šestdesetih let prejšnjega stoletja. Roma je športni kupe z razporeditvijo sedežev 2+2, poganja pa jo 3,8-litrski osemvaljni motor z močjo 456 kilovatov (620 "konjev"). Najvišja hitrost lahko preseže 320 kilometrov na uro.

Poleg rome je Ferrari letos že razkril modele 812 GTS, F90 stradale, F8 tributo in F8 tributo spider.

Povprečna prodajna cena ferrarijev bo višja

Ferrari namerava do leta 2022 predstaviti 15 modelov, pri tem pa močno povečati njihovo povprečno prodajno vrednost. Eden ključnih bo prvi Ferrarijev crossover z imenom porosangue, ki ga pričakujemo prav proti koncu leta 2022.

V Maranellu so lani izdelali manj kot 10 tisoč avtomobilov in bistvo Ferrarija tako ostaja predvsem ekskluzivnost.

