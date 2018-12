Evropski vrh: Ljubljančani na cesti stojijo le 21 ur letno

Voznik v Ljubljani v povprečju v zastojih preživi 9 odstotkov svojega časa. Foto: Thinkstock Ne le evropski, gre za svetovni problem

Pogled na razpredelnico razkriva, da med najbolj obremenjenimi mesti ne prednjačijo evropske prestolnice. Gre za svetovni problem, ki ne povzroča le časovnih zamud prebivalcev, temveč tudi večjo onesnaženost, višje stroške voznikov in mest ter oteženo življenje prebivalcev.

Na vrhu najbolj obremenjenih mest se je v največji raziskavi do zdaj znašel Los Angeles. V mestu angelov so se vozniki od odbijača do odbijača vozili 102 uri. Med evropskimi mesti je na vrhu Moskva, kjer so vozniki v zastojih preživeli 91 ur.

Med 1.360 mesti v 38 državah sveta izstopa še Belfast na Irskem, ki velja za najpočasnejše mesto na svetu. Sredi dneva, ob največjih zastojih, je tam povprečna hitrost avtomobilov le 5,4 kilometra na uro. V mestu Oaxaca v Mehiki je povprečna hitrost ves dan le 5,9 kilometra na uro. Če upoštevamo, da je povprečna hitrost pešca pet kilometrov na uro, je v nekaterih mesti nedvomno bolje hoditi kot se voziti.

Ljubljančan je v letu 2017 v zastojih preživel 21 ur

Ljubljana se je med evropskimi prestolnicami odrezala najbolje, vozniki so v zastojih preživeli najmanj časa. Skupno v vsem letu 21 ur. Med državami, kjer nastajajo največji zastoji, se Slovenije ne uvršča med najbolj obremenjene države. Pred njo so tudi Poljska, Slovaška, Nemčija, Švica, Norveška in Švedska.

Američani v zastojih preživijo uro na teden

Ko so raziskovalci združili vse podatke, so ugotovili, da vsak Američan v zastojih povprečno preživi vsaj uro na teden. Nič kaj bolje ne kaže Londonu, kjer voznike na leto zastoji stanejo dodatnih 2.430 funtov (2.700 evrov), celotno mesto pa 9,3 milijarde funtov.

Foto: Infografika: Marjan Žlogar