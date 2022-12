Elektrika namesto dizla? Po koliko letih dobi smisel?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Električni avtomobil v primerjavi z bencinskim ali dizelskim postane do okolja prijaznejši po vsaj 60 tisoč kilometrih, ob večjem deležu obnovljivih električnih virov pa tudi do trikrat hitreje. In to v Nemčiji, kjer je elektrika trenutno še močno odvisna od termoelektrarn.

Foto: Reuters Tudi letošnje leto je bilo v znamenju postopne elektrifikacije prometa. Deleži električnih avtomobilov so sicer še vedno zanemarljivi, se pa iz leta v leto povečujejo. Leto 2022 pomeni vsaj dva pomembna mejnika. Nemčija bo na svojih cestah prvič pozdravila milijon registriranih električnih avtomobilov, Tesla bo prav tako v enem letu iz svojih tovarn poslala več kot milijon izdelanih električnih vozil.

Nemški ADAC je ob tej priložnosti skupaj s partnerji pripravil študijo iz vidika celovite okoljske prijaznosti posameznih pogonov. Pri tem so upoštevali tako današnje stanje izvora električne energije kakor tudi projekcije postopnega prehoda na obnovljive vire v prihodnosti. Podatki o izvoru elektrike veljajo za Nemčijo, ki vsaj danes še močno sloni na elektriki iz termoelektrarn.

Mednarodna avtomobilska organizacija FIA in avstrijski klub ÖAMTC sta že leta 2018 pri raziskovalnem inštitutu Joanneum Research v Gradcu naročila izdelavo analize celovitih izpustov za življenjski cikel posameznih avtomobilov. Ker so se izhodiščni podatki od takrat že bistveno spremenili, so zdaj to statistično orodje prilagodili.

Analizo so opravili na električnem avtomobilu velikosti volkswagna golfa. Pri tem so predvidevali projekcijo od leta 2022 do 2037 oziroma 240 tisoč prevoženih kilometrov.

Nemci danes iz premoga pridobijo 23 odstotkov elektrike, ki naj bi leta 2030 znašal še 16 odstotkov, leta 2050 pa naj elektrike iz premoge ne bi bilo več. Delež elektrike iz vetrne energije naj bi znašal že skoraj 65 odstotkov, iz fotovoltaike pa 24 odstotkov.

V primeru obnovljivih virov se izpusti električnih avtomobilov nadomestijo že v enem letu

Tak električni avtomobil bi se za višje izpuste ob celoviti proizvodnji avtomobila odkupil po prvih 45–60 tisoč prevoženih kilometrih. Ta izračun velja za obstoječo mešanico virov elektrike v Nemčiji. Če bi večinoma uporabili obnovljive vire energije (veter, sonce …), bi se večji proizvodni izpusti nadomestili že po 15–20 tisoč prevoženih kilometrih.

Tako so celotni življenjski izpusti za električni avtomobil nižji kot pri vozilih z bencinskimi motorji (enako tudi priključni hibridi), edini vir energije, dolgoročno prijazen do okolja, so vodikove gorivne celice – kadar vodik proizvajajo z uporabo "zelene" električne energije.

Kaj pa umetna goriva in reciklaža baterij?

Potencial imajo tudi sintetična goriva, pri katerih pa sta problematični slabša učinkovitost zaradi izgub v procesih pretvorbe v primerjavi z električno energijo za baterijsko-električno mobilnost in večja potreba po obnovljivi energiji v proizvodnji. Zato je pomembno ustvarjati "eFuels" v regijah sveta, kjer sta sonce in veter na voljo bolj stalno in intenzivno.

Pomemben dejavnik je seveda tudi dolgoročna skrb za baterije. Pri raziskavi so predvideli 60-odstotno raven recikliranja določenih materialov, ki jih za nove baterije nato ne bi bilo več treba pridobivati iz narave. Določen del baterij se bo iz avtomobilov preselil v drugi življenjski cikel (baterijski polnilniki in podobno), a študija delež take uporabe baterij pušča pod tremi odstotki. Pri veliki večini baterij bodo torej uporabili proces reciklaže.