Dva partnerja, eno poslanstvo: Einhell začenja partnerstvo z ekipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team s spektakularno gverilsko akcijo

To je največja gverilska kampanja, ki jo je podjetje Einhell Germany AG kdaj vodilo v skoraj 60-letni zgodovini podjetja. Posebej razvita animacija je bila projicirana na fasade zgradb na treh različnih celinah – v Barceloni, Londonu, Melbournu in Montrealu – istočasno. Razlog? Novo partnerstvo med Einhell Germany AG in ekipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team. Pred začetkom sezone formule 1 v Bahrajnu 5. marca je inovativni proizvajalec DIY – naredi sam in vrtnih orodij iz Nemčije postal svetovno znan kot "uradni strokovnjak za orodja" ekipe Mercedes. Namen gverilske akcije je poudariti svojo podporo dirkalni ekipi, hkrati pa spodbuditi oboževalce, ki nestrpno pričakujejo, kar se obeta za razburljivo in uspešno sezono.

Globalna marketinška kampanja z ekipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

"Partnerstvo združuje dve blagovni znamki, ki predstavljata tehnološko strokovno znanje. Naš uspeh prihaja predvsem iz našega timskega duha, naše dinamike in jasnega, drznega cilja v mislih. Partnerstvo z ekipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team je zato za nas naslednji strateški korak k našemu cilju, da postanemo vodilni na mednarodnem trgu in v tehnologiji na področju baterijskih orodij za dom in vrt," pojasnjuje Andreas Kroiss, CEO Einhell Germany AG.

Da bi zaznamovali prvo dirko v sezoni partnerstva, je Einhell naredil pravi pečat s svojo gverilsko akcijo, v kateri je več minut predvajal animacijo na fasadah v tako imenovani projekcijski preslikavi. Edinstveno pri tem je bilo to, da je kampanja potekala hkrati na treh celinah, v štirih mestih. Kar zadeva vsebino, vzpostavlja povezavo na začetku sezone med Einhellom, ekipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team in 23 dirkališči sezone formule 1 2023. Videoposnetek je prilagojen določeni zgradbi, ki se uporablja kot ozadje, s specializirano tehnologijo projektorja, ki omogoča izjemno hitro prilagoditev, tako da se lahko videoposnetek začne. Einhellova orodja Power X-Change so prav tako pripomogla k popolni izvedbi kampanje.

Richard Sanders, glavni komercialni direktor ekipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team: "Navdušen sem nad tem, kako kreativno se je Einhell lotil tega partnerstva. Kampanja poudarja njihove ambicije in strokovnost, miselnost določanja zahtevnih ciljev pa je za nas popolna."

Baterije na pohodu

Kot vodilni proizvajalec najsodobnejših orodij in vrtne opreme se lahko Einhell Germany AG ozre na leta uspeha, ki mu skoraj ni para. Strokovnjak za brezžično baterijo navdušuje kupce DIY po vsem svetu s svojo inovativno platformo Power X-Change za baterije. Z več kot 40 podružnicami je Einhell Germany AG postal globalni igralec z aktivno prisotnostjo v več kot 90 državah. Platforma Power X-Change je simbol Einhellovega uspeha in postavlja podjetje na vodilno mesto v sektorju brezžičnega orodja. Einhell je bilo prvo podjetje, ki je v Power X-Change razvilo celovito in jasno strukturirano platformo baterij, ki se nenehno širi.

Marketing kot gonilo uspeha

Partnerstvo nogometnega kluba FC Bayern München z "uradnim strokovnjakom za dom in vrt" je vzpostavljeno od leta 2021 in je zagotovo eden od ključnih dejavnikov uspeha podjetja, saj je Oliver Kahn, izvršni direktor FC Bayern München, celo ambasador blagovne znamke Einhell. "Naše partnerstvo s FC Bayernom in Oliverjem Kahnom kot ambasadorjem blagovne znamke že daje pomembne rezultate pri razvoju naše blagovne znamke. Zdaj gremo s polnim plinom v formulo 1. Naš vstop v samo elito tega športa poudarja našo željo, da bi bili vodilni dobavitelj brezžične tehnologije v sektorju DIY - naredi sam in vrtov. Imamo odlične načrte in korak za korakom uresničujemo svojo strategijo," je povedal CEO Andreas Kroiss.

Brezžična odličnost tudi v boksih dirkalne ekipe formule 1

Baterijska platforma Power X-Change podjetja Einhell zdaj zajema več kot 250 orodij za dom in vrt. Ob začetku sezone formule 1 v Bahrajnu bodo orodja Einhell na voljo tudi v boksih dirkalne ekipe. "Ekipa je navdušena nad obsegom naših akumulatorskih orodij in več kot zadovoljna z močjo in vzdržljivostjo naših izdelkov," poroča Andreas Kroiss. Tudi Toto Wolff meni, da je to partnerstvo prepričljivo: "Veseli nas, da lahko sodelujemo z Einhellom. S stalnim razvojem tehnologije vztrajno postavljajo nove standarde v svoji panogi. Z uporabo Einhellovih baterijskih orodij in opreme izkoristimo najnovejšo tehnologijo za največjo učinkovitost."

Tudi Toto Wolff bo imel vlogo ambasadorja blagovne znamke v prihodnjih komunikacijah Einhella, vključno s televizijsko kampanjo, ki bo mednarodno predvajana od maja 2023.

Od začetka sezone formule 1 v Bahrajnu bo logotip Einhell viden in prikazan simbol partnerstva na dirkalniku ter oblačilih voznikov in ekipe Mercedes.

O podjetju Einhell Germany AG

Einhell je vodilni proizvajalec vrhunskih orodij in opreme za hišo in vrt. S sedeža v mestu Landau/Isar (Bavarska) je mednarodno uspešno podjetje stalno širilo svojo inovativno platformo akumulatorskih baterij Power X-Change in je zdaj vodilno na področju akumulatorskih orodij in vrtne opreme. Einhell že vrsto let postavlja nove standarde glede vzdržljivosti, učinkovitosti in varnosti. Kupci orodij Einhell cenijo svobodo brezžičnega delovanja pri vseh svojih projektih DIY - naredi sam, pa tudi odlično razmerje med ceno in kakovostjo, ki ga predstavljajo izdelki Einhell, ter prvovrstne storitve za stranke, ki jih podjetje ponuja.

