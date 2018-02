Družinska klasika s pridihom visoke tehnologije

PROSTORNA CITROËN C4 PICASSO IN GRAND C4 PICASSO

Se kdaj vprašate, kako združiti družino in užitek? To je uspelo Citroënu Grand C4 Picasso in njegovi manjši izvedenki C4 Picasso, ki sta osnovana na edinstvenem in prepoznavnem dizajnu svojih predhodnikov. Enoprostorca združujeta udobje, praktičnost in cenovno dostopnost.

Spoznajte enoprostorski vozili iz CITROËNOVEGA izbora: C4 Picasso in Grand C4 Picasso, s katerima bodo vaša potovanja bolj praktična, pri tem pa boste deležni tudi udobja, varnosti in užitkov v vožnji.

Tako večja kot manjša različica enega avtomobilskega modela na slovenskem trgu ponovno stopata v ospredje. Prenova ju je obogatila s preoblikovano masko, novimi zadnjimi lučmi in posodobljeno aktivnovarnostno opremo.

Vse se je začelo avgusta 2006

Takrat se je Citroën C4 Picasso po navdihujočem uspehu Xsare Picasso uveljavil kot nov kompakten Citroënov enoprostorec. Kmalu se je model razdeli v dve silhueti: petsedežno vozilo z nagnjenim zadnjim oknom in sedemsedežno vozilo, imenovano Grand C4 Picasso. Uspeh je bil zagotovljen!

Zdajšnja C4 Picasso in Grand C4 Picasso sta že tretja generacija. Elegantnejša, z novim sprednjim delom, udobnejša in zanesljivejša, s številnimi varnostnimi sistemi in sistemi pomoči pri vožnji, kot sta na primer sistem za nujno zaviranje, ki pomaga preprečiti naletno trčenje, ali opozorilnik za nenamerno menjavo voznega pasu, ki vam pomaga premagati trenutek nepozornosti za volanom.

Obe različici modela gresta tudi v korak s časom in "pametno" tehnologijo, saj imata vgrajen nov sedempalčni zaslon, občutljiv na dotik, z izboljšanim vmesnikom in tehnologijo zaslona.

Foto: Citroën

Grand C4 Picasso

Večja različica, v katero je znamka Citroën vložila svoje vrhunsko znanje, je enoprostorsko vozilo s sedmimi sedeži, ki gre v korak s časom – tako na ravni inteligentne tehnologije za pomoč pri vožnji in občutkov za volanom kot s filozofijo splošnega udobja in učinkovitosti.

Posodobljeno in dinamično vozilo Grand C4 Picasso je osnovano na nemudoma prepoznavnem dizajnu svojega predhodnika. Drzen in izviren videz enoprostorskega vozila ponazarjajo sprednji del z dinamičnim in močnim videzom ter dva nova barvna odtenka karoserije: elegantna siva Acier in z energijo prežeta Lazuli Blue.

Foto: Citroën

SISTEMI ZA POMOČ PRI VOŽNJI

PRILAGODLJIVI TEMPOMAT S FUNKCIJO STOP

OPOZORILO "COFFEE BREAK"

OPOZORILNIK NENAMERNE MENJAVE VOZNEGA PASU

AKTIVNI SISTEM NADZORA MRTVEGA KOTA

ACTIVE SAFETY BRAKE

PREPOZNAVANJE PROMETNIH ZNAKOV ZA OMEJITEV HITROSTI

OPOZORILNIK NA NEVARNOST TRKA

Potrebujete več prostora? Hop!

Poleg napredne tehnologije, udobja, dobrega počutja in mnogo izboljšav je pomembna prednost novega vozila Grand C4 Picasso tudi njegov prtljažni prostor. Že dizajn "obdajajočih" prtljažnih vrat nakazuje na velikost in vzdržljivost. Omogoča preprost dostop ter od 645 do 704 litre prostornine, ko sta sedeža v drugi vrsti pomaknjena popolnoma naprej.

Ta enoprostorec je poskrbel za inovacijo na področju prtljažnih vrat, ki imajo poleg motoriziranega pomika še prostoročno upravljanje za preprosto odpiranje tudi takrat, ko imamo polne roke: prtljažna vrata odpremo in zapremo s preprostim gibom z nogo v predelu zaznavala, ki je umeščeno pod zadnjim odbijačem. To vam omogoča zelo lahek dostop do velikega prtljažnika vašega novega avtomobila.

V Grand C4 Picasso lahko v enem samem hipu število sedežnih mest povečate s pet na sedem (za doplačilo), prostornino prtljažnika pa s 645 litrov na 704 litre.

Vozilo meddrugim vsebuje opremo: SEDEMPALČNI ZASLON NA DOTIK Z BLUETOOTH

SAMODEJNA KLIMATSKA NAPRAVA

TRIJE POSAMIČNI SEDEŽI V DRUGI VRSTI

SAMODEJNO BRISANJE VETROBRANSKEGA STEKLA

ELEKTRIČNI SEKVENČNI POMIK STEKEL SPREDAJ IN ZADAJ

C4 Picasso

C4 Picasso ima prenovljen sprednji del, ki je postal bolj dinamičen in visokokakovosten. Ohranil je sprednjo osvetlitev v treh etažah, ki je značilni znak današnjih Citroënov. Okrasna maska je razdeljena na dva dela, ki ju loči odbijač v barvi karoserije. Izjemno usločena žarometa sta prav tako pridobila novo masko, ki ju razpotegne navzven.

Foto: Citroën

Dobro počutje

Z novim enoprostorskim vozilom C4 Picasso znamka Citroën potrjuje svojo legitimnost in strokovno znanje na področju udobja. Vabilo na potovanje z družino ali brez nje in edinstvene izkušnje v vožnji, ki jih omogoča njegova okretnost na cesti in tudi številna oprema.

Topli materiali

V potniškem prostoru vas bodo pričakali na otip mehki in topli materiali. C4 Picasso ima vgrajeno armaturno ploščo iz materiala slush (penasta obloga) in posebno obdelavo vratnih plošč, ki so zelo mehke na otip. Temu se pridružuje še bogat izbor tkanin in usnja visoke kakovosti.

Prostoren prtljažnik

Že dizajn "obdajajočih" prtljažnih vrat nakazuje na velikost in vzdržljivost. Omogoča preprost dostop ter od 537 do 630 litrov prostornine, ko sta sedeža v drugi vrsti pomaknjena popolnoma naprej.

Foto: Citroën

SISTEMI ZA POMOČ PRI VOŽNJI

PRILAGODLJIVI TEMPOMAT S FUNKCIJO STOP

OPOZORILNIK "COFFEE BREAK"

OPOZORILNIK NENAMERNE MENJAVE VOZNEGA PASU

AKTIVNI SISTEM NADZORA MRTVEGA KOTA

ACTIVE SAFETY BRAKE

PREPOZNAVANJE PROMETNIH ZNAKOV ZA OMEJITEV HITROSTI

OPOZORILNIK NA NEVARNOST TRKA

Vozilo meddrugim vsebuje opremo: SEDEMPALČNO ZASLON NA DOTIK

CONNECTING BOX (BLUETOOTH)

SAMODEJNA KLIMATSKA NAPRAVA

TRIJE POSAMIČNI SEDEŽI V DRUGI VRSTI

SAMODEJNO BRISANJE VETROBRANSKEGA STEKLA

ELEKTRIČNI SEKVENČNI POMIK STEKEL SPREDAJ IN ZADAJ

