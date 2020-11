Dolgo pričakovana novost: to je BMW prihodnosti #foto

BMW je predstavil koncept iX, nadgradnjo obstoječe modelne ponudbe električnih avtov, ki prinaša 600-kilometrski doseg in prostornost potniške kabine na ravni električnih avtomobilov. Tako kot iX3 bodo tudi ta model izdelovali na Kitajskem, in sicer bodo proizvodnjo zagnali v drugi polovici prihodnjega leta.

Pred nekaj dnevi smo spraševali inženirje pri BMW, zakaj so si arhitekturo za električni iX3 sposodili pri običajnem X3. Izkoristek in učinkovitost pogona sta vsekakor bistveno bolje izkoriščena z namensko arhitekturo za električna vozila. No, BMW je zdaj odgovoril s predstavitvijo koncepta iX, ki prinaša peto generacijo pogona in več kot 600-kilometrski doseg.

Širok kot X5 in visok kot X6

Kot so ob razkritju pojasnili Bavarci, koncept iX nadgrajuje vizualno podobo njihovih obstoječih športnih terencev. Dimenzijsko je sicer kombinacija različnih modelov - širina je namreč enaka modelu X5, višina modelu X6, platišča pa so enakih dimenzij kot pri X7.

Proizvodnja se bo začela v drugi polovici leta 2021 v tovarni BMW v Dingolfingu, prodaja pa konec leta 2021. Ko bo zapeljal na BMW iX je sicer še koncept, a njegova oblika, tehnične podrobnosti in zasnova potniške kabine se bodo prenesle v serijski izdelek. Foto: BMW evropske ceste, bo kupce nagovarjal s peto generacijo tehnologije eDrive. Ta prinaša dva elektromotorja z največjo močjo 370 kilovatov in povprečno porabo 21 kilovatnih ur na 100 prevoženih kilometrov. Na dnu je vgrajena baterija z bruto zmogljivostjo 100 kilovatnih ur, kar prinaša več kot že prej omenjenih 600 kilometrov dosega.

Ker bo polnjenje tako velike baterije časovni zalogaj, so pri BMW poskrbeli za hitro polnjenje na izmenični tok z močjo do 200 kilovatov. V praksi bo to pomenilo, da se bo baterija napolnila z 10 na 80 odstotkov kapacitete v manj kot 40 minutah. Desetminutno hitro polnjenje poveča doseg avtomobila za dodatnih 120 kilometrov.

Pomembna je tudi okoljska komponenta



Pomemben dejavnik pri izdelavi in nadaljnjem razvoju električnih avtov je seveda tudi okoljska komponenta. Pri BMW so zatrdili, da elektromotor ne vsebuje surovin, ki spadajo v kategorijo "redkih zemeljskih elementov", visokonapetostna baterija pa omogoča visoko stopnjo recikliranja. Energija za proizvodnjo baterijskih celic, visokonapetostne baterije in vozila kot celote izvira izključno iz obnovljivih virov. Visok delež materialov, ki se uporabljajo za zunanjost in notranjost, je iz recikliranih in naravnih virov, vključno z lesom s certifikatom FSC in usnjem, premazanim z izvlečkom oljčnih listov.

Kjer štejeta prostornost in razkošje

Futuristična potniška kabina, topli in naravni materiali ter podpora delno avtomatizirani vožnji. Foto: BMW Ker iX sloni na namenski električni arhitekturi, so imeli inženirji pri potniški kabini bistveno več svobode. Pri zasnovi celotnega avta so tokrat spremenili svoj koncept in avto oblikovali sprva v notranjosti. Zaradi manjših pogonskih enot in ker ni potrebe po dodatnih mehanskih povezavah, so lahko odstranili sredinski predor ter tako ustvarili dodaten prostor za noge in odlagalne površine.

Našo pozornost je dobilo tudi velikansko panoramsko strešno okno. S pomočjo elektrokromnega senčenja se samodejno prilagaja glede na razmere zunaj. Hkrati gre za največjo stekleno površino, ki so jo kadarkoli vgradili v model BMW.

"S tehnologijo BMW iX postavljamo nove industrijske standarde. Model iX ima na voljo več računalniške moči za obdelavo podatkov in zmogljivejšo senzorsko tehnologijo kot najnovejša vozila v naši trenutni ponudbi, podpira 5G, imel bo nove in izboljšane funkcije samodejne vožnje ter parkiranja, poleg tega pa bo uporabljal visokozmogljivo peto generacijo našega električnega pogonskega sistema," je ob razkritju povedal Frank Weber, član upravnega odbora BMW.

Foto: BMW

Foto: BMW Foto: BMW