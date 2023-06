Dolenjski trgovec z vozili opozarja na te skrite pasti

Številni potrošniki se odločajo za nakup rabljenega vozila, saj je ta dostopen po občutno nižji ceni, kot so na voljo nova vozila. Vendar pa se skupaj z ugodnostmi, ki jih prinaša nakup rabljenega vozila, pogosto pojavijo tudi številne pasti in izzivi. Nepazljivost ali pomanjkanje poznavanja lahko privede do neprijetnih presenečenj, visokih stroškov popravil ali celo do nakupa vozila, ki ne izpolnjuje vaših pričakovanj. Za zagotavljanje mirnega spanca in zaščito pred nepredvidenimi stroški je ključno izbrati rabljeno vozilo z jamstvom .

Foto: Avto Slak d.o.o.

26. januarja 2023 se je v Sloveniji začel uporabljati novi zakon o varstvu potrošnikov, ki kupcem rabljenih vozil omogoča uveljavljanje pravice iz naslova neskladnosti vozila. A treba je vedeti, da vse okvare rabljenega vozila ne spadajo v ta okvir. Normalna obraba, skladna s starostjo in prevoženimi kilometri, lahko povzroči marsikatero okvaro, ki pa je ni mogoče uveljavljati kot neskladnost vozila.

"Vsaka napaka pri rabljenem vozilu ne pomeni samodejno tudi neskladnosti blaga, saj je lahko napaka posledica staranja in/ali redne uporabe vozila pri prejšnjih lastnikih," opozarjajo na tržnem inšpektoratu.

Pred nakupom preverite

Pred nakupom rabljeno vozilo peljite na pregled na pooblaščeni servis. Foto: Avto Slak d.o.o.

Kupcem zato na tržnem inšpektoratu svetujejo natančen in skrben pregled vozila pred nakupom. Da bi se izognili neželenim zadevam, svetujejo:

preverite homologacijsko listino, iz katere lahko vidite, ali je imelo vozilo prvo registracijo narejeno v Sloveniji ali pa gre za uvoženo vozilo,

v prometnem dovoljenju preverite datum prve registracije in datum prve registracije v Sloveniji; če datuma nista enaka, gre za uvoženo vozilo,

preverite tudi servisno knjižico, iz katere lahko razberete, kdaj so bili opravljeni servisi in pri katerih kilometrih; tako boste lahko ocenili, ali prikazani prevoženi kilometri odražajo dejansko stanje,

še pred nakupom rabljenega vozila tega peljite na pregled na pooblaščeni servis ali servis Avto-moto zveze Slovenije, kjer bodo ugotovili, ali je bilo vozilo poškodovano; strošek takšnega pregleda je zanemarljiv v primerjavi s ceno vozila in kasnejšimi težavami,

dejanske prevožene kilometre lahko s pomočjo zadnjega prometnega dovoljenja preverite tudi pri e-Upravi prek portala e-Uprave, kjer boste videli število lastnikov v Sloveniji ter stanje števca prevoženih kilometrov pri zadnjem opravljenem tehničnem pregledu vozila, če je vozilo starejše od štirih let.

Foto: Avto Slak d.o.o.

Kupujete nov ali rabljen avto, iščete zanesljiv, sodoben servis, ima vaš avto nekaj bušk, ki potrebujejo pozornost kleparja, ali pa morda le potrebujete nove pnevmatike? S 35-letno tradicijo in izkušnjami je družinsko podjetje Avto Slak pravi naslov za vse, ki iščete celostno storitev za vse avtomobilske potrebe. ✔️ PREVERI RABLJENA VOZILA PODJETJA AVTO SLAK

Za miren in brezskrben spanec izberite jamstvo

Ker rabljena vozila že v svojem bistvu niso nova, pač pa stara in imajo za seboj že kar nekaj prevoženih kilometrov, so morebitne okvare vedno realna možnost. A obstaja rešitev tudi za ta izziv - jamstvo pri nakupu rabljenega vozila.

Izberite jamstvo Avto Slak Foto: Avto Slak d.o.o.

Jamstvo je pogodba med prodajalcem in kupcem, ki zagotavlja, da bo vozilo v določenem obdobju ali do določene prevožene razdalje delovalo brezhibno, v nasprotnem primeru pa bo prodajalec prevzel odgovornost za popravilo, pravijo pri trgovcu z vozili Avto Slak iz Novega mesta, kjer svojim strankam omogočajo miren in brezskrben spanec z jamstvom ob nakupu rabljenih vozil.

Izberite jamstvo Avto Slak Dolenjski trgovec z vozili Avto Slak, ki ima svoji prodajalni v Novem mestu in Trebnjem, ponuja jamstvo, ki ima v primerjavi z drugimi trgovci z rabljenimi vozili številne prednosti: lastno jamstvo podjetja Avto Slak,

vsa rabljena vozila imajo jamstvo vključeno v ceni,

celovita pokritost sestavnih delov - enako kritje jamstev kot pri novih vozilih,

za čas popravila dobite nadomestno vozilo,

vključuje prevoz vozila v okvari,

popravila se izvajajo v lastni servisni delavnici, Avto Slak je pooblaščen za znamke vozil VW, Škoda, Audi, Seat,

število popravil ni omejeno,

celoten postopek je izveden na enem mestu (prevoz, diagnoza, odobritev popravila, popravilo). Jamstvo Avto Slak med drugim vključuje tudi: turbino, EGR, stikala za pomik stekel, diferencial mehanski del, menjalnik, motor, vbrizgalne šobe, senzorje ABS, ESC in ACC, črpalko za gorivo, ključavnice, senzor tlačne razlike, kondenzator klime, kompresor klime, signalne hupe, varnostne pasove, cilinder sklopke, žarilno svečko, NOX-senzor, volansko letev, polosovine zglobi, vztrajnik, radio, mehanizem za pomik stekel, sistem AD Blue, alternator, zavorne čeljusti, varnostne blazine, mehanizme za odpiranje in visokotlačno črpalko. Vključili so celo tekočine ob menjavi določenih delov.

Zakaj je jamstvo za stranko bistvenega pomena?

Finančna varnost. Jamstvo rabljenih vozil zagotavlja finančno varnost. Zanesljivost rabljenega avtomobila je pogosto vprašujoča, saj se je v prejšnjem lastništvu morda že obrabil do določene mere in prav jamstvo lahko krije stroške popravil ali zamenjav različnih sestavnih delov, kar stranke varuje pred nepričakovanimi in potencialno dragimi računi.

Jamstvo pri rabljenih vozilih omogoča daljšo življenjsko dobo vozila. S takojšnjim reševanjem morebitnih težav namreč jamstvo pomaga preprečiti, da bi manjše težave prerasle v večje, s čimer se zmanjša tveganje za draga popravila v prihodnosti. Redno vzdrževanje in pravočasna popravila, ki jih krije jamstvo, lahko podaljšajo življenjsko dobo vozila, kar strankam omogoča, da dlje časa uživajo v svojem vozilu.

Ohranjanje vrednosti vozila. Jamstvo za rabljeno vozilo lahko znatno poveča vrednost vozila pri nadaljnji prodaji. Ko potencialni kupci vidijo, da je zagotovljeno jamstvo, pridobijo zaupanje v stanje in zanesljivost vozila. Tako je jamstvo dokaz, da je bilo vozilo dobro vzdrževano, zaradi česar je takšno vozilo kupcem bolj privlačno, prodajalec pa z njim doseže višjo prodajno ceno.

Foto: Avto Slak d.o.o.

Jamstvo na rabljena vozila ščiti potrošnika. Kupcu namreč zagotavlja zakonske pravice in pravna sredstva, če vozilo ne ustreza določenim standardom ali če ima skrite napake. Potrošnik je tako krit pred morebitnimi finančnimi ali drugimi obremenjujočimi težavami. Jamstvo je torej nekakšna varnostna mreža, ki spodbuja preglednost in pošteno poslovanje med kupci in prodajalci.

Vsi pa vemo, da je najpomembnejši miren spanec, ki ga ob nakupu rabljenega vozila kupcem prinaša prav jamstvo. Gre namreč za nakup, ob katerem vedno obstajajo elementi negotovosti glede zgodovine in stanja vozila. Pa vendar jamstvo zagotavlja, da bodo vse nepredvidene težave odpravljene takoj in strokovno, zaradi česar lahko stranke uživajo v vožnji brez skrbi.

Če želite, da bo nakup rabljenega vozila pozitivna izkušnja in tudi gospodarno najbolj smotrna odločitev, izberite prodajalca, ki vam bo zagotovil najboljše jamstvo.