Dokončna sodna zmaga Audija proti Kitajcem?

Sodni spor med Audijem in kitajsko avtomobilsko znamko Nio traja že štiri leta. Nemcem je šla v nos oznaka električnih avtomobilov, ki so se imenovali ES6, ES7 in ES8. To naj bi bilo preveč podobno oznakam Audijevih športnih modelov S6, S7 in S8. Čeprav Nio proizvaja električne avtomobile, Audi pa ima te oznake za svoje bencinsko gnane športne modele, so v Ingolstadtu uporabili sodne možnosti za dosego spremembe imena kitajskih vozil.

Nio se na odločitev višjega sodišča očitno ne bo pritožil

Najprej je v začetku lanskega leta v Audijevo stran razsodilo regionalno sodišče v Munchnu. Nio se je pritožil, toda zdaj je v dodatni obravnavi na višjem sodišču sodna zmaga spet pripadla Audiju. Glede na odziv se Nio tokrat ne bo poslužil dodatnega priziva na odločitev sodišča.

Nio je za evropski trg svoje avtomobile že preimenoval in sicer iz oznake ES v EL.

Njihov športni terenec EL6 je tako dolg 4,8 metra, ima pa baterijo kapacitete 90 kilovatnih ur in sistemsko moč pogona 360 kilovatov.