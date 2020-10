Dodatnih 50 “konjev”: na ceste še boljši VW golf #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volkswagen razkriva novo in še bolj športno različico golfa GTI, ki je dobil nadgradnjo motorja in še nekaj tehničnih novosti za izrazitejše užitke med ovinki.

Volkswagen je predstavil novo različico golfa GTI. Ta se navidezno ne skriva bistveno od klasičnega GTI-ja, zato pa prinaša nekaj tehničnih sprememb za izboljšane lastnosti na cesti. Še vedno ga sicer poganja v osnovi enak dvolitrski štirivaljni bencinski motor, ki pa je dobil dodatnih približno 50 “konjev”. Tako jih bo imel skoraj tristo (296), količina navora pa je s 370 zrasla na 400 njutonmetrov. Clubsportov motor je namreč dobil nov turbo polnilnik, povečan “intercooler” in prilagojeno elektroniko.

Na podatek o cenovni "nadgradnji" v primerjavi s klasičnim GTI-jem še čakamo. Foto: Volkswagen

Močnejši golf GTI ima še vedno pogon na sprednji par koles, moč pa se nanje prenaša prek sedemstopenjskega dvosklopčnega samodejnega menjalnika. Ta menjalnik ima nekoliko krajša prestavna razmerja kot klasični golf GTI. Do 100 kilometrov na uro pospeši v manj kot šestih sekundah, najvišja hitrost je omejena na 250 kilometrov na uro.

Ta golf bo prav tako dobil elektromehanski diferencial z zaporo, ki nadomešča povsem elektronski sistem XDS v golfu GTI. Prav tako so rahlo povečali naklon sprednjih koles, druge ležaje blažilnikov, nadgradili so sistem za dinamični nadzor DCC in podobno. Ena izmed kar petnajstih nastavitev sistema DCC je prilagojena zgolj vožnji po stezi Nordschleife v Nemčiji.

Cene za golfa GTI clubsport še niso znane, prav tako ne cenovni dodatek v primerjavi s klasičnim GTI-jem.

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen