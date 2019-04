Do večje varnosti tudi prek zgodb, ki zarežejo v srce

Mladostniki, ki imajo vso svojo vozniško kariero še pred seboj, so že udeleženci v prometu. Dogajanje na cesti spremljajo kot sovozniki in uporabniki javnih prevoznih sredstev. Velik del zavedanja o vozniški kulturi pa lahko dobijo prek predavanj o varnosti prometa.

Zavod Varna pot za učence in dijake organizira preventivne delavnice in predavanja, s katerimi ozavešča o dogajanju na področju prometne varnosti in razvija prometno kulturo. Mlade prek aktivne vloge na teh dogodkih popeljejo v svet prometa.

Zavod Varna pot je civilna, neprofitna, humanitarna in nepolitična organizacija. Sestavljajo jo žrtve prometnih nesreč in njihovi bližnji, strokovnjaki ter simpatizerji, ki si želijo soustvarjati varnejšo mobilnost. Združuje in zavezuje jih Vizija NIČ, s katero želijo ustvariti višjo in bolj kakovostno življenje v naši družbi. Z delavnicami 5X STOP JE KUL odpirajo aktualne teme in mlade spodbujajo k oblikovanju pozitivnega odnosa do prometne varnosti. Treba je reči STOP hitrosti, alkoholu, drogam, uporabi telefonov in agresivnemu obnašanju.

Najprej zavedanje o varni vožnji, šele potem vozniško dovoljenje

Delavnice in predavanje 5X STOP JE KUL, ki jih je Zavod Varna pot s podporo podjetja REGIA GROUP pred kratkim pripravil za dijake Šolskega centra Kranj, so bili za dijake poučni, predvsem pa se jih je dotaknilo pripovedovanje ene od ambasadork zavoda.

"Naši dijaki večinoma še niso vozniki. Vseeno je prav, da že zdaj ozavestijo, kaj je varnost v prometu. Po njihovem odzivu ocenjujem, da so sprejeli sporočilo delavnic," je povedala Nada Šmid, ravnateljica Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šola Šolskega centra Kranj.

Multitasking ubija

Gašperjev izziv, s katerim voznike vabijo k podpisu zaobljube, da bodo med vožnjo vso pozornost namenili le prometu, prikazuje, kako nevarna je večopravilnost za volanom.

Gašper Bergant je prek zabavnih videoposnetkov prikazal, kaj v resnici pomeni multitasking, ki nas predvsem naredi manj pozorne in neučinkovite. "Vesel sem, da obstajajo takšni dogodki, saj je super, da se na tak način mladim predstavi, kaj je v prometu prav in kaj ne," nam je zaupal Gašper Bergant. Priznal je, da med vožnjo včasih uporablja GPS-navigacijo, sicer pa prisega na previdnost in upošteva pravila.

Spregledani sekundarni vzroki nezgod

Spoznali smo, da se prometne nezgode največkrat zgodijo zaradi zlorabe alkohola, neprilagojene hitrosti in neupoštevanja smeri vožnje. Statistična poročila za zdaj ne poročajo o uporabi telefona med vožnjo, je pa to pereča tematika, ki ji je namenjen velik del ozaveščanja.

Med sekundarnimi razlogi za nezgode je tudi zloraba drog. Oboje ima lahko usodne posledice za vse udeležence v prometu.

"Opiti vozniki imajo daljši reakcijski čas, ne upoštevajo smeri vožnje. Ko med vožnjo tipkamo, pa postanemo slepi za vse okrog sebe. Vse to je nesprejemljivo," je med drugim poudarila moderatorka Anja Žurga, ki v Zavodu Varna pot sodeluje kot psihologinja in programska vodja.

Minili sta dve leti, a solze se še kar niso posušile

Žrtve prometnih nesreč pa niso le neposredni udeleženci tragičnih dogodkov na naših cestah, ampak vsi ljudje, ki so povezani z žrtvijo. Lani so naše ceste vzele 92 življenj. Med drugim tudi življenje 20-letnega dekleta, ki se je s kolesom peljalo domov. Vanjo je s hitrostjo najmanj sto kilometrov na uro trčil avtomobil. Ostala je družina, ki ne živi več tako kot pred nesrečo.

"Pred dvema letoma sem izgubila sestrico," je začela pripovedovati 24-letna študentka Pia Golob, ki se je kljub neznosni bolečini ob izgubi mlajše sestre odločila, da bo poskušala živeti naprej. Čeprav se ji je med pripovedovanjem še vedno trgalo srce, se ni ustavljala, saj noče, da bi moral še kdo preživljati takšen pekel, kot ga mora njena družina.

"Prvi teden sem samo kričala. Ves mesec je bilo izjemno težko, čeprav smo imeli veliko podporo prijateljev, a treba je bilo iti naprej," je bila iskrena Pia. Še vedno čuti posledice – ne more se zbrati, ne more biti sama doma, ves čas je v strahu, da bi se komu kaj zgodilo, najhujše pa so noči. Ponoči nikoli ne sme biti sama. Ob strani ji poleg družine in prijateljev stoji psiholog, ki ji pomaga na poti prebolevanja. Njena tragična izkušnja jo je pripeljala do poslanstva ambasadorke Zavoda Varna pot, in kot je bilo videti med dijaki, se je njena zgodba zarezala tudi v njihova srca.

Upamo, da smo se tisti dan družili z bodočimi mladimi vozniki, ki se bodo zavedali svoje odgovornosti na cesti.

Nekaj utrinkov s predavanj:

