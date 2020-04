Do take ladijske nesreče je prišlo v Koreji #video

V pristanišču v južnokorejskem Busanu je prišlo do ladijske nesreče, v katero je bila udeležena tovorna ladja Milano Bridge. Ladja je zadela v pomol in prevrnila žerjav.

Do nesreče je prišlo v pristanišču v Busanu, kjer se je privezu na pomolu bližala tovorna ladja Milano Bridge. To je 365 metrov dolga in 51 metrov široka tovorna ladja s kapaciteto 13.900 osnovnih kontejnerskih enot (TEU). Ladjo so izdelali leta 2018, pluje pa pod zastavo Paname.

Vzrok nesreče še ni znan

Ko je trčila v pomol, je ladja prevrnila enega izmed žerjavov in ta je padel na njeno krmo. Trk je prav tako premaknil in onemogočil še dva druga žerjava. Preiskava vzroka nesreče trenutno še poteka. Težje poškodovanih v nesreči ni bilo, si je pa upravitelj prevrnjenega žerjava med begom iz kabine poškodoval gleženj. Odpeljali so ga v bolnišnico.