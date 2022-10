Dirka kariere: bodo Italijani navijali za domačine ali Slovenca?

Boštjana Avblja in Damijana Andrejko (škoda fabia rally2) čaka ta konec tedna njuna najpomembnejša dirka dozdajšnje kariere. Avbelj je letos s konstantno hitrimi vožnjami prevladoval v italijanskem prvenstvu IRC, kjer je bil večinoma hitrejši od poznanih in zelo izkušenih tekmecev. Med temi so izstopali predvsem nekdanji evropski prvak Luca Rossetti, Andrea Nucita in Mads Ostberg, znano ime z relijev svetovnega prvenstva.

Na voljo je še veliko točk

Čeprav ima Avbelj pred zadnjim relijem v Bassanu lepo prednost v skupnem seštevku, je razplet prvenstva še povsem odprt. Od štirih relijev namreč v končni seštevek štejejo le najboljši trije rezultati. Obenem ima reli v Bassanu najvišji koeficient 1,5 in če temu prištejemo še dodatne točke za tako imenovani "power stage", bo v petek in soboto na voljo še 80 točk.

Najresnejša kandidata za končno zmago sta Avbelj in Rossetti. Ta je na prvem reliju zletel s ceste, nato enkrat zmagal in bil na prejšnjem reliju drugi, za Avbljem. Tam ni mogel slediti izjemnemu ritmu Slovenca, ki se je z atraktivnim slogom vožnje prikupil tudi zahtevnemu italijanskemu občinstvu. Rossetti bo imel štartno številko ena, Avbelj za Nucito in Alessandrom Battaglinom (hyundai i20 WRC) številko štiri. Med prijavljenimi je tudi hitri ruski voznik Nikolaj Grjazin (škoda fabia rally2), ki sicer ne vozi za točke prvenstva IRC.

Reli v Bassanu je lani osvojil kot prvi tujec po Robertu Kubici

"Želim si naslova prvaka, to je cilj. Naredil bom vse, da z Damjanom to doseževa. Čaka nas zelo zahteven reli in zato upam, da bo tudi športna sreča na najini strani. Hvala vsem za podporo pri tem projektu, da bova lahko na štartu v tako dobrem položaju," je pred relijem povedal Avbelj, ki je prejšnji konec tedna z odliko opravil tudi ogrevalni nastop na reliju italijanskega asfaltnega prvenstva v okolici Coma.

Avbelj je bil lani po Robertu Kubici, nekdanjem poljskem vozniku formule ena, prvi tujec z zmago na reliju v Bassanu. Ta bo imel letos v svoji 39. izvedbi skupno sedem hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 91 kilometrov. Na reli je sicer prijavljenih kar 173 posadk.