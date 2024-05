Direktor Audija o prihodnosti: bencinu se ne odrekamo vnaprej #foto

Pri Audiju so se zgodile velike organizacijske spremembe. Gernot Döllner je na čelu podjetja zamenjal Markusa Duesmanna, prav tako bodo zamenjali glavnega oblikovalca. Namesto Marca Lichteja bo audije v prihodnosti oblikoval Massimo Frascella. Döllner se je v pogovoru za britanski Autocar dotaknil prihodnosti družbe iz Ingolstadta, ki bo vsaj v roku desetih let težko postala povsem električna. To je sicer uradna želja in strategija, toda razmere na trgu so vsaj za zdaj drugačne.

Gernot Döllner, izvršni direktor Audija. Foto: Audi

Audi bo navsezadnje predstavil novo platformo za vozila s klasičnimi motorji PPC (premium performance combustion), s katere bodo že letos na ceste poslali novi generaciji modelov A5 in Q5.

Prihodnjo strategijo bodo prilagajali potrebam trga. V treh letih bo na ceste prišel njihov najmanjši električni model, ki bo sodil pod obstoječega Q4 e-tron. Toda leto 2033, ko naj bi imel Audi v ponudbi le še električne modele, vseeno prihaja hitro oziroma prehitro. Razlike v sprejemanju električnih vozil med posameznimi trgi so zelo velike in Döllner poudarja, da se bodo prilagajali trgom.

Karavani se ne bodo poslovili

“Še vedno je naš cilj, da z letom 2033 postanemo le še električna znamka. Toda če bomo leta 2026 videli, da je v nekaterih delih sveta pomembnejši klasični motor, bomo to temeljito preučili. Vsekakor bomo prilagodljivi,” je v intervjuju povedal prvi mož Audija. Ena najpomembnejših novosti bo vendarle električni model Q6 e-tron, ki pošteno zamuja in je ta zamik je domnevno odnesel tudi Döllnerjeva predhodnika Duesmanna.

Döllner želi izboljšati rezultate tako na Kitajskem kot v ZDA. Glavnino prodaje bodo še naprej predstavljali športni terenci, toda ohranili bodo svojo tradicijo in ponujali tudi karavane ter izrazito športne modele programa RS. Med temi bodo tako športniki z bencinskim kot električnim pogonom.