Deset vročih avtomobilov v Sloveniji: vas kateri preseneča?

V Sloveniji so do konca julija registrirali skoraj 30 tisoč novih osebnih avtomobilov. Kateri modeli so bili letos najbolj priljubljeni? Prvo pravilo so športni terenci in križanci, ki zavzemajo skoraj polovico trga, a avtomobil z največ registracijami je bila vseeno klasična škoda octavia.

Julijsko število registracij novih avtomobilov je bilo skoraj enako lanskemu, razlike je bilo le za 20 avtomobilov, kar na letni ravni za avtomobilske trgovce ohranja pozitivno sliko. Tako kot po večini evropskih trgov je tudi v Sloveniji letos število registracij novih avtomobilov naraslo. Do konca julija je bilo registracij 31.086, v enakem obdobju lani pa 29.643, kažejo podatki Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije. Registracije so letos torej 4,8 odstotka višje kot lani, v znatnem delu tudi zaradi sproščenih dobav sicer že lani sklenjenih nakupnih pogodb.

Teslin marčevski šok se do zdaj ni več ponovil

Letos marca je dogajanje na trgu presenetila Tesla z modelom Y, ki se je kot prvi električni avtomobil zavihtel na sam vrh skupne mesečne prodajne lestvice tako v Sloveniji kot tudi v Evropi. Od takrat na mesečni ravni model Y ni uspel ponoviti takega dosežka.

Julija je bila ta tesla sedmi najbolje prodajani, oziroma med tistimi z največ novimi registracijami, avto v Sloveniji. Pred njim so bili škoda octavia, toyota yaris cross, volkswagen T-cross, volkswagen taigo, dacia sandero in volkswagen T-roc. Le prvi štirje so v enem mesecu zbrali več kot sto novih registracij.

Dvajset novih avtomobilov z največ registracijami v letu 2023 (1.1.-31.7.)

2022 2023 Škoda Octavia 771 1081 Renault Clio 929 1018 Renault Captur 569 781 VW T-Roc 868 760 Toyota Yaris Cross 691 649 Tesla Model Y 133 614 VW T-Cross 647 603 VW Tiguan 664 595 Dacia Sandero 546 584 Škoda Kamiq 498 571 VW Taigo 486 559 Toyota Corolla 365 547 Škoda Kodiaq 602 541 Hyundai Tucson 637 511 VW Golf 559 508 Renault Austral 0 481 Kia Sportage 745 475 Dacia Duster 473 458 MG ZS 13 427 Fiat 500 522 427

vir: Sekcija vozil

Petnajst avtomobilov z vsaj 500 novimi registracijami

V prvih sedmih mesecih sta med posameznimi modeli na bruto avtomobilskem trgu na vrhu škoda octavia in renault clio, ki močno odstopata, nato pa so razlike za njima precej manjše. Vsaj petsto registracij je letos zbralo petnajst avtomobilov, zadnji med njimi nekdanji prodajni prvak volkswagen golf. Med prvo dvajseterico sta uspešna novinca letošnjega leta, to sta MG ZS (tako bencinski kot električni) in renault austral. Tesla ima z modelom Y šesti najbolje prodajani avtomobil skupno, ostali električni so daleč od prve dvajseterice. Med temi je močno upadlo tudi zanimanje za Teslin model 3, ki ga resda kmalu čaka prenova.

Športnim terencem in križancem pripada skoraj polovica trga

Razporeditev registracij po posameznih segmentih avtomobilov še naprej kaže na popolno prevlado športnih terencev. Ti imajo letos skupno 48 odstotkov bruto trga. Upadla je prodaja tako majhnim (renault clio, toyota yaris, peugeot 208, fiat 500 …) kot tistim najmanjšim vozilom (renault twingo …).

Teh so letos registrirali že manj kot tisoč (lani v enakem obdobju še več kot 1.200), kar je tudi tržni delež segmenta spustilo pod tri odstotke. Na podobno raven so padli tudi nekoč priljubljeni enoprostorci, ki jih danes proizvajalci postopno ukinjajo (ford S-max) ali pa jih spreminjajo v križance (renault espace).