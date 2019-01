Deset najboljših: To so vroče avtomobilske znamke v Evropi

Prodaja novih avtomobilov je lani v Evropski uniji spet rahlo zrasla, v vsej Evropi pa malenkost nazadovala. Najuspešnejše tri znamke so Volkswagen, Renault in Ford.

Kljub hitremu padcu prodaje novih avtomobilov, ki je bil predvsem posledica prehoda na nov sistem merjenj izpustov WLTP, je prodaja avtomobilov še peto leto zapored narasla. Evropejci so lani kupili skoraj 15,2 milijona novih avtomobilov, kažejo podatki Evropskega združenja proizvajalcev avtomobilov (ACEA).

Ob upoštevanju vseh evropskih držav je bil prodajni trend negativen

Decembra je prodaja padla še četrti mesec zapored, in sicer za 8,4 odstotka. Na letni ravni je prodaja avtomobilov narasla za zgolj 0,1 odstotka. To so podatki za območje Evropske unije. Če jim dodamo prodajne številke držav EFTA (Norveška, Švica, Islandija), pa je prodajni trend že negativen. V vseh državah so tako lani vendarle prodali 6.069 novih avtomobilov manj kot leta 2017.

Deset najbolje prodajanih avtomobilskih znamk v Evropi v 2018:

Prodaja 2018 v EU Razlika 2018/2017 Volkswagen 1,75 milijona +2,7 % Renault 1,1 milijona 3,9 % Ford 994 tisoč 2,4 % Peugeot 971 tisoč +5,0 % Opel 884 tisoč Mercedes-Benz 871 tisoč 2,5 % BMW 815 tisoč 1,5 % Škoda 729 tisoč +3,4 % Audi 724 tisoč 12,4 % Toyota 713 tisoč +3,9 %

Volkswagen z več kot 11-odstotnim deležem v EU

Med avtomobilskimi znamkami so na vrhu ostali Volkswagen, Renault in Ford. Volkswagen je imel v Evropski uniji še vedno skoraj 11-odsotni delež. Celoten Volkswagnov koncern je prodajo povečal za 0,4 odstotka. Drugouvrščeni koncern PSA Peugeot Citroën je s pomočjo Opla (in Vauxhalla) prodajo povečal kar za 32,5 odstotka.

Med premijskimi znamkami je bil v Evropi spet najuspešnejši Mercedes-Benz pred BMW in Audijem.