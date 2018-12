Denar padel na avtocesto, ljudje izkoristili priložnost #video

Zaradi okvare vozila za prevoz denarja so dolarski bankovci v ZDA dobesedno leteli z neba. Vozniki so ustavili na avtocesti in nabirali denar z asfalta, nastali sta dve prometni nesreči.

Odprla so se zadnja vrata, denar poletel v zrak

Zgodilo se je na avtocesti v severnem delu New Jerseyja, kjer so se zadnja vrata oklepnega vozila za prevoz denarja očitno pokvarila in zaradi tega je denar poletel iz notranjosti vozila ter padel na avtocesto. Mnogo voznikov je ustavilo svoje avtomobile, stopilo na avtocesto in si poskušalo v roke nabrati kar največ bankovcev. Zaradi tega početja sta na tem odseku nastali vsaj dve prometni nesreči, je poročal ameriški NBC.

Vsaj eden izmed voznikov je že na licu mesta pobrani denar vrnil v roke varnostnika v tovornjaku, po dogodku so nekateri tudi klicali policijo in se zanimali za postopek vrnitve denarja. Policija še išče priče in nadaljuje preiskavo dogodka. Voznike, ki so ustavili avto in nabirali denar, naprošajo za vrnitev denarja. Pri tem jim zagotavljajo, da kazni za to početje ne bodo dobili.

No joke.... it’s SNOWING money! Accident involving a Brink truck on Route 3 in East Rutherford sends cash flying. 💰 ❄️ @ABC7NY pic.twitter.com/zASqW6idG1 — Nick Amador (@NickAmadorTV) December 13, 2018