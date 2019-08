Das WeltAuto – odlična rabljena vozila. Garantiramo pri Porsche Inter Auto!

Oglasno sporočilo

Tudi trgovci novih, predvsem pa rabljenih vozil se med seboj močno razlikujejo. Predpisan zakon in jamstvo, ki spada zraven, sta eno, drugo pa je, kako dobre storitve boste deležni. Je prodajalec vreden zaupanja? Ko gredo stvari po načrtu, se lahko zanesete na vsakega, pomembneje pa je, kako ravnajo, ko gre kaj narobe. Pri podjetju Porsche Inter Auto smo prav gotovo ponosni na svoj odnos do strank, ki velikokrat prve informacije pridobijo prav na naših spletnih straneh. Še posebej je poskrbljeno za tiste, ki iščejo rabljena vozila. Tem je namenjen spletni portal www.porscheinterauto.net z veliko zalogo odličnih vozil vseh znamk. Ta so natančno preverjena, vzdrževana in po potrebi strokovno popravljena. Dodatno varnostno mrežo ponujajo vozila s pripisom "Jamstvo za rabljeno vozilo Plus" z jamstvom za rabljeno vozilo, tehnično kontrolo kakovosti, profesionalno optično pripravo, možnostjo odkupa starega vozila, testno vožnjo, jamstvom za zamenjavo, financiranjem in zavarovanjem, ponudbo originalne dopolnilne opreme in še marsičim.

Pri nas točno veste, kaj se je z vašim izbranim rabljenim avtomobilom dogajalo v preteklosti, vidite lahko celotno zgodovino, kakšno je realno stanje kilometrov in vse preostalo, kar vam bo vlilo le še dodatno zaupanje v nakup pri nas.

PREVERJENA RABLJENA VOZILA kupujte le pri priznanem trgovcu!

Spodaj si lahko preberete intervju z našima dvema vodjama prodaje v poslovalnicah Porsche. Rok Florjanc in Damijan Pibernik še posebej poudarjata pomen garancij in jamstev, poznane zgodovine vozil ter vedno bolj pomembnega poprodajnega servisa po nakupu. Vse to je seveda prisotno pri programu Das WeltAuto.

Bistvene prednosti rabljenih vozil Das WeltAuto pri Porsche Inter Auto:

garancija za rabljeno vozilo - možnost dokupa podaljšanega jamstva RV PLUS,

natančen tehnični pregled kakovosti vozila,

profesionalna optična priprava,

testna vožnja in

akcijsko financiranje vozil.

Na kaj mora biti stranka pozorna pri nakupu rabljenega vozila?

Rok Florjanc: Pri nakupu rabljenega vozila naj stranka upošteva predvsem standard prodajalca rabljenih vozil, njegovo tradicijo in ponudbo dodatnih garancij. Podobno, kot čevlje kupite pri priznanem trgovcu, tudi avtomobil kupite pri priznanem prodajalcu, ki vam bo v primeru morebitnih kasnejših težav te pomagal rešiti. Vozilo mora biti tudi prosto bremen, z ustrezno dokumentacijo in plačanimi davki.

Damijan Pibernik: Stranka mora biti pozorna predvsem na videz vozila, na to, kako je vozilo pripravljeno in očiščeno. Preveriti je treba stanje platišč in drugih podrobnosti, v notranjosti pa stanje sedeža, volanskega obroča in morebitna popravila teh. Zelo pomemben dejavnik sta tudi servisna zgodovina, torej kje je bilo vozilo servisirano, in seveda ustrezna dokumentacija o menjavi vseh potrebnih delov.

Je bolje kupiti avtomobili z več prevoženimi kilometri in opravljenimi rednimi servisi ali avtomobil z manj kilometri in ne povsem znano zgodovino servisov?

Rok Florjanc: Vsak avtomobil je treba oceniti z vidika uporabnosti oziroma tega, koliko časa bo še uporaben. Avtomobil z 250 tisoč prevoženimi kilometri je seveda manj uporaben od tistega s 100 tisoč, temu primerna je tudi cena. Vsekakor pa je bolje kupiti avtomobil z 250 tisoč kilometri in znano zgodovino kot tistega s 150 tisoč kilometri in brez ustrezne dokumentacije. Tak avtomobil ima ne nazadnje lahko v resnici prevoženih tudi 350 tisoč ali celo več kilometrov. V naši ponudbi rabljenih vozil Das WeltAuto so le avtomobili s preverjeno zgodovino.

Kaj v nasprotju z nakupom vozila od fizične osebe zagotavlja pooblaščeni trgovec rabljenih vozil?

Rok Florjanc: Garancijo! Pri nakupu namreč pooblaščeni trgovci garantirajo kakovost vozila, ustreznost in popolnost dokumentacije ter znano zgodovino, povsem drugače pa obravnavajo tudi morebitne skrite napake.

Damijan Pibernik: Izpostavil bi predvsem zakonsko predpisano enomesečno garancijo. Če se pojavi kakršnakoli napaka, jo je trgovec dolžan odpraviti ali vozilo zamenjati. Pri nas zamenjamo tudi dele oziroma odpravimo napake, ki jih jamstvo sicer ne krije. Tako, kot bi kupili nov avtomobil.

Zakaj rabljeno vozilo kupiti pri Porsche Inter Auto, ne pri drugih trgovcih?

Rok Florjanc: Zato, ker s programom Das WeltAuto ponujamo praktično enake pogoje kot pri nakupu novega vozila ter s tem popolnoma izničimo siceršnje tveganje pri nakupu rabljenega avtomobila.

Damijan Pibernik: Vsa naša vozila so temeljito tehnično pregledana po predpisanih točkah in natančno dokumentirana, prav tako pa lahko stranka natančno vidi, kaj je bilo na vozilu popravljeno ali zamenjano. Poudaril bi tudi podaljšano Jamstvo PLUS enoletno, ki pokriva večino tehničnih sklopov vozila – vključno s sklopko. Poleg tega ponujamo asistenco v primeru okvare oziroma brezplačen prevoz vozila do najbližjega pooblaščenega servisa – jamstvo mobilnosti velja, vse dokler stranka vozilo servisira pri pooblaščenem serviserju.

Imam pet let starega Volkswagen Golfa. Ali ga lahko dam v račun kot polog? Kako poteka postopek odkupa?

Damijan Pibernik: Najprej natančno preverimo stanje in opravimo cenitev tega vozila. Damo ponudbo za odkup, dogovorjena cena pa se vključi v delež pologa. Ta je lahko enak, višji ali nižji od cene vozila, po želji lahko del ocenjene vrednosti tudi vrnemo v gotovini. Za preostanek vrednosti do nakupa drugega rabljenega vozila stranki ponudimo možnost financiranja za obdobje do sedmih let.

Pri rabljenih vozilih ponujate tudi podaljšanje jamstva Rabljena vozila PLUS. Kaj zagotavlja to jamstvo in zakaj bi se morala stranka odločiti za dokup jamstva?

Rok Florjanc: Jamstvo za rabljena vozila je premium storitev, ki se lahko sklene za vozila, pregledana po naših standardih. Za do 96 mesecev stara vozila, ki imajo do 175 tisoč prevoženih kilometrov, je mogoče jamstvo skleniti za obdobje do enega leta in brez omejitve prevoženih kilometrov, za do 72 mesecev stara vozila z do 150 tisoč prevoženimi kilometri pa za obdobje do dveh let ter prav tako brez omejitve prevoženih kilometrov. Jamstvo Rabljena vozila PLUS velja za vse znamke vozil, ki pa jih je seveda treba servisirati na pooblaščenih servisih.

Kupim rabljeno vozilo pri vas, grem na Hrvaško, vozilo se pokvari v tujini. Kaj zagotavlja jamstvo Rabljena vozila PLUS pri Porsche Inter Auto po nakupu?

Damijan Pibernik: Svojim strankam zagotavljamo asistenco tudi v drugih evropskih državah. V primeru okvare stranka pokliče našo asistenco, ki poskrbi za prevoz vozila do najbližjega pooblaščenega serviserja in po opravljeni storitvi tudi za neposredno plačilo.

V svojih poslovalnicah ponujate tudi ugodno akcijsko financiranje in zavarovanje. Katere papirje potrebujem in koliko časa traja odobritev?

Rok Florjanc: Kot fizična oseba potrebujete zadnje tri plačilne liste, originalne ali kopije, potrjene z žigom in podpisom, osebni dokument, vozniško dovoljenje ter izpolnjene obrazce, ki jih dobite pri nas. Če vozilo kupujete kot pravna oseba, potrebujete obrazec BON2, samostojni podjetniki pa potrdilo o poravnanih davčnih obveznostih in bilanco. Odobritev financiranja praviloma traja en delovni dan.

Damijan Pibernik: Sam postopek pridobitve lizinga je zelo preprost. Če je polog višji ali enak 25 odstotkom vrednosti vozila, je treba zgolj izpolniti obrazce ter priložiti zadnje tri plačilne liste, osebni dokument in vozniško dovoljenje. Če je polog manjši, je treba obrazce potrditi pri delodajalcu. Odobritev financiranja praviloma traja en dan oziroma v izjemnih primerih do tri dni. Poleg tega svojim strankam, če pri nas sklenejo financiranje in zavarovanje, podarimo bon za 500 evrov.

