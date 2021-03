Danes dve novi razkritji, to bo novi BMW #foto

Pri BMW so današnje razkritje napovedali z močno zakrito fotografijo novega modela i4. Pred približno enim letom so to vozilo napovedali še kot koncept, ki pa bo zdaj dobil tudi svojo dolgo pričakovano serijsko različico. BMW i4 bo neposreden tekmec tesli model 3, morda pa tudi podobno športno naravnanim klasičnim premijskim limuzinam z motorjem na notranje zgorevanje. V najbolj zmogljivih različicah bi imel lahko novi i4 sistemsko moč več kot 500 "konjev". Avtomobil bo torej dinamično naravnan, a znotraj BMW naj ne bi pomenil neposredne konkurence prav tako nedavno razkritima novima modeloma M4 in M4.

Več o avtomobilu, predvsem glede moči polnjenja in zmogljivosti baterij, bo znanega danes ob razkritju. To je sicer za BMW tretji model podznamke i (po i3, i8 in iX), ki pa ga Bavarci pompozno napovedujejo z besedami "nova era …"

BMW i4 kot koncept:

Foto: BMW

Foto: BMW