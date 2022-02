CYBEX postavlja na trg svoj prvi avtosedež z integrirano tehnologijo zračnih blazin

Oglasno sporočilo

CYBEX Anoris T je prvi avtosedež z revolucionarno tehnologijo zračnih blazin za zaščito celega telesa, s katerim je varna vožnja vašega otroka tudi udobna. Zahvaljujoč integrirani tehnologiji zračnih blazin sedež, obrnjen naprej, zagotavlja več kot 50 %* več zaščite od drugih sedežev, ki so prav tako obrnjeni naprej. V primerjavi s konvencionalnimi otroškimi sedeži, obrnjenimi nazaj, se Anoris ponaša z boljšo skupno zmogljivostjo v smislu aktivne in pasivne zaščite, kar samo potrjuje njegovo brezkompromisno varnost. Otroška vožnja postane prijetna, z otrokom pa lahko zaradi njegove usmerjenosti naprej zelo preprosto komunicirate prek vzvratnega ogledala. V sedežu ima otrok dovolj prostora za nogice, njegova prednost pa je tudi to, da sedež raste skupaj z njim. Varnost, praktičnost, kakovost in dizajn so glavni razlogi, zakaj so izdelki CYBEX nepogrešljivi v sodobnem starševstvu in prva izbira milijonov staršev po vsem svetu.

Inovacije na področju izdelkov za otroke

CYBEX je pionir na področju inovativnih izdelkov za otroke. Leta 2012 so začeli na trgu revolucijo s svojim večkrat nagrajenim avtosedežem, obrnjenim nazaj, imenovanim CYBEX Sirona. Sironin edinstven rotacijski mehanizem za preprosto vkrcanje in odlični varnostni rezultati so takrat postali nov panožni standard. Devet let pozneje je CYBEX s postavitvijo Anoris T i-Size na trg znova postal pionir.

"Pri podjetju CYBEX ni nikoli vprašanje, ali se bo nekaj zgodilo, temveč je vprašanje samo, kdaj se bo to zgodilo. Več desetletij so zračne blazine pomembne varnostne lastnosti vozil, ki odrasle ščitijo pred resnimi poškodbami v primeru nesreče. Od ustanovitve podjetja CYBEX leta 2005 smo imeli vizijo izdelati avtosedež, ki bo dostopnost te tehnologije omogočal tudi otrokom. Zahvaljujoč marljivemu delu naše razvojne ekipe v zadnjih 16 letih in novim tehnologijam ponosno predstavljamo CYBEX Anoris T i-Size, ki zahvaljujoč integrirani tehnologiji zračnih blazin zagotavlja več kot 50 %* več zaščite od drugih avtosedežev," je povedal Martin Pos, ustanovitelj podjetja CYBEX.

Varnost z inovativno tehnologijo zračnih blazin

Avtosedeži CYBEX zagotavljajo varnost svetovnega razreda, inovativen dizajn in funkcionalnost z več kot 200 nagradami na evropskih varnostnih testih. Naslednja generacija varnosti otrok se začenja zdaj. V konvencionalnem avtosedežu, obrnjenem naprej, se otrok zavaruje s pomočjo pasov – v primeru čelnega trka se glava premakne naprej, zato lahko zelo hitro pride do nihajnih poškodb. Zračna blazina sedeža Anoris T i-Size, integrirana v ščitnik, ki omogoča zaščito pred udarci, zaščiti krhko glavo in vrat otroka, če pride do trka. Zračna blazina se aktivira v milisekundah, se odpre in razširi v C-obliko pred otrokom. V primerjavi s konvencionalnimi otroškimi sedeži, obrnjenimi naprej, Anoris potrjuje svojo varnost brez zadržkov – z boljšo celotno zmogljivostjo v smislu aktivne in pasivne varnosti.

Zakaj izbrati sedež Anoris T i-Size?

Ker je pri CYBEXU več vedno več. Usmerjenost naprej omogoča lažjo in neomejeno komunikacijo z otrokom prek vzvratnega ogledala. Primeren je za otroke, visoke 76 centimetrov, vendar se tudi preprosto prilagodi vse do otrokovega šestega leta oziroma do višine 115 centimetrov in največje teže 21 kilogramov. Sedež je udoben in se lahko namesti v tri udobne položaje, da lahko otroci med daljšimi potovanji preprosto zaspijo. Je varen, se enostavno montira, vožnja v njem pa je neverjetno prijetna.

O podjetju CYBEX

Za CYBEX so varnost, inovativnost in življenjski slog najpomembnejši. Ta nemška blagovna znamka razvija izdelke, zaradi katerih je vsakodnevno življenje staršev in otrok varnejše in prijetnejše. Vsi izdelki upoštevajo načelo inovacij CYBEX D.S.F. v edinstvenih kombinacijah prepoznavnega dizajna, najvišjih varnostnih standardov in pametne funkcionalnosti – "for all tomorrow’s people".

V Sloveniji lahko kupite izdelke ANORIS v trgovinah Baby center.

*Ta vrednost je izpeljana iz rezultatov internih testov trka ob upoštevanju meril ADAC-ovega testa čelnega trka (2021).